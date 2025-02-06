Суд во Франции поддержал требование активистов переименовать исторический район Биаррица

Суд во Франции признал название района Ла-Негресс унизительным и обязал его изменить.

Фото: Getty Images

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Апелляционный суд Бордо удовлетворил иск активистов о переименовании района Ла-Негресс во французском городе Биарриц из-за его колониального контекста, сообщает Al Jazeera.

Инициатором обращения выступила ассоциация Memoires et Partages, которая борется с наследием рабства. Активисты еще в 2020 году призвали мэрию Биаррица изменить названия района и улицы Рю де ла-Негресс, поскольку они связаны с чернокожей женщиной, вероятно, бывшей рабыней, которая работала в городе в XIX веке.

По мнению истцов, название ассоциируется с «преступлением против человечности», поскольку миллионы африканцев были депортированы для принудительного труда на колониальных плантациях. Отказ мэрии привел к судебному процессу, который в 2023 году сначала проиграли, однако апелляционный суд встал на их сторону.

Суд отметил, что независимо от исторического происхождения названия, термин «Ла-Негресс» имеет унизительный характер в отношении расового происхождения женщины, чья личность официально не установлена.

Франция официально признала работорговлю и рабство преступлением против человечества в 2001 году.

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