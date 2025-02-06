Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» объявил конкурс на должность председателя правления компании

Документы в рамках конкурса на должность главы правления компании принимаются до 14 марта.

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Набсовет НЭК «Укрэнерго» обнародовал объявление о конкурсе на должность председателя правления компании.

Для участия нужно предоставить пакет документов на украинском и английском языках. Он должен включать: резюме, два письменных рекомендательных письма, мотивационное письмо, согласие на обработку персональных данных.

Для досягнення очікувань акціонера Голова правління матиме наступні пріоритети та стратегічні цілі на період під час війни:

Забезпечити захист критично важливих елементів енергосистеми та швидке відновлення пошкоджених війною енергетичних об’єктів.

Підтримувати розвиток розподіленої генерації для підвищення гнучкості та стійкості енергосистеми.

Створити резерв критично важливого обладнання та забезпечити його безпечне зберігання для швидкого відновлення.

Відновити фінансову стійкість та довіру міжнародних фінансових партнерів.

Посилити пропускну спроможність мережі шляхом будівництва інтерконекторів з ЄС для збільшення пропускної спроможності та допустимих маржинальних перетоків.

Водночас, керуючи командою професіоналів, Голова правління має створити передумови для післявоєнного розвитку компанії шляхом досягнення наступних цілей:

Розробити довгострокову корпоративну стратегію НЕК «Укренерго» з урахуванням очікувань акціонерів.

Управляти відновленням та модернізацією енергетичної інфраструктури, включаючи поглиблену цифровізацію енергетичної мережі та підтримку ринкової декарбонізації енергосистеми.

Провести організаційний редизайн з акцентом на підвищення продуктивності праці, якість процесів та зростання ефективності.

Забезпечити енергетичну стійкість та посилити безпеку мережі, в тому числі за рахунок сучасних технічних рішень, розвитку ІТ-систем та організаційної спроможності НЕК «Укренерго».

Організувати ефективну роботу із зацікавленими сторонами для вдосконалення нормативно-правової бази та енергетичної дипломатії з країнами-партнерами ENTSO-E.

Забезпечити фінансову стабільність шляхом оптимізації витрат та підвищення ефективності бізнесу, посилення доступу до ринків капіталу та розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Очікувані функції Голови правління НЕК «Укренерго»:

1. Стратегічне лідерство та управління

Розробка та реалізація довгострокової стратегії компанії відповідно до національної енергетичної політики та ринкових реформ.

Забезпечення дотримання регуляторних, правових норм та стандартів корпоративного управління.

Представництво НЕК «Укренерго» у взаємодії з державними органами, міжнародними організаціями, стейкхолдерами та ENTSO-E.

Керівництво організацією в досягненні її місії як надійного, прозорого та інноваційного оператора системи передачі.

2. Управління та розвиток мережі

Нагляд за експлуатацією та обслуговуванням високовольтної мережі України (220 кВ і вище) для забезпечення безпеки постачання та надійної передачі електроенергії.

Спрямування інвестиційної стратегії на модернізацію мережі, розширення інфраструктури та модернізацію технологій для підвищення операційної ефективності.

Сприяння підвищенню гнучкості та стійкості електромереж для підтримки енергетичного переходу та інтеграції відновлюваних джерел енергії.

3. Розвиток ринку електроенергії

Вдосконалення та подальший розвиток ринку електроенергії України, включаючи балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг.

Нагляд за діяльністю компанії як Адміністратора комерційного обліку та Адміністратора розрахунків, забезпечення прозорості та ефективності.

Адвокація справедливого та недискримінаційного доступу до мережі передачі для всіх учасників ринку.

4. Енергетичний перехід та інновації

Очолювати ініціативи, спрямовані на збільшення поглинаючої здатності мережі, що дозволяє інтегрувати відновлювані джерела енергії та гнучкі рішення.

Сприяти інноваціям, впроваджуючи передові цифрові технології та вдосконалюючи операційні процеси, щоб відповідати майбутнім викликам енергетичної системи.

5. Операційна досконалість та управління ефективністю

Підтримувати баланс між попитом та пропозицією для забезпечення безперебійного енергопостачання.

Оптимізувати внутрішні процеси та забезпечити економічно ефективну діяльність, узгоджену з фінансовими та виробничими цілями компанії.

Побудувати сильну організаційну культуру, в якій пріоритетами є досконалість, безпека та сталий розвиток.

6. Співпраця з ENTSO-E та міжнародне співробітництво

Сприяти успішній співпраці об’єднаної енергосистеми України з ENTSO-E, сприяючи ширшій інтеграції енергетичного ринку та транскордонній торгівлі електроенергією.

Брати участь у міжнародному співробітництві для посилення ролі компанії в регіональному та глобальному енергетичному ландшафті.

7. Залучення зацікавлених сторін та прозорість

Сприяти ефективній комунікації та відносинам із зацікавленими сторонами галузі, включаючи операторів розподільчих систем, трейдерів електроенергії та кінцевих споживачів.

Зміцнювати довіру громадськості до НЕК «Укренерго» та підтримувати прозорість у діяльності, прийнятті рішень та фінансовому управлінні.

8. Антикризове управління та зниження ризиків

Очолювати роботу організації з виявлення та мінімізації ризиків для забезпечення стабільності та надійності роботи мережі за будь-яких обставин.

Розробляти та впроваджувати стратегії антикризового управління для ефективного реагування на надзвичайні ситуації, кіберзагрози та геополітичні виклики.

Професійні вимоги до Голови правління НЕК «Укренерго»

Голова правління повинен володіти кількома критично важливими для місії компетенціями, які впливатимуть на стратегічну стійкість НЕК «Укренерго».

Стратегічне мислення: Підтверджений досвід розробки довгострокового бачення, стратегічного плану та операційних дорожніх карт для реалізації на основі сценарного аналізу, врахування можливих ризиків та можливостей, а також вміння визначати довгострокові пріоритети в умовах швидких змін. Кандидат також повинен мати відповідний стиль прийняття рішень, який балансує між швидкістю та якістю, і бути здатним брати на себе відповідальність.

Підтверджений досвід розробки довгострокового бачення, стратегічного плану та операційних дорожніх карт для реалізації на основі сценарного аналізу, врахування можливих ризиків та можливостей, а також вміння визначати довгострокові пріоритети в умовах швидких змін. Кандидат також повинен мати відповідний стиль прийняття рішень, який балансує між швидкістю та якістю, і бути здатним брати на себе відповідальність. Лідерські якост і: Кандидат повинен мати досвід побудови успішних команд зі стилем керівництва, заснованим на повазі, командній роботі та делегуванні повноважень. Харизма, здатність об’єднувати найкращих професіоналів та створювати мотивацію для досягнення спільної мети, є критично важливою.

і: Кандидат повинен мати досвід побудови успішних команд зі стилем керівництва, заснованим на повазі, командній роботі та делегуванні повноважень. Харизма, здатність об’єднувати найкращих професіоналів та створювати мотивацію для досягнення спільної мети, є критично важливою. Управління змінами: Кандидат повинен мати досвід управління складними трансформаційними проєктами та впровадження інноваційних рішень для підвищення стійкості бізнесу. Має володіти гнучким мисленням та здатністю експериментувати з новими підходами для вирішення складних технічних та організаційних проблем.

Кандидат повинен мати досвід управління складними трансформаційними проєктами та впровадження інноваційних рішень для підвищення стійкості бізнесу. Має володіти гнучким мисленням та здатністю експериментувати з новими підходами для вирішення складних технічних та організаційних проблем. Операційна досконалість: Кандидат повинен мати прикладний досвід і знання відповідних методологій та підходів, які дозволять йому ініціювати та керувати процесами підвищення операційної ефективності, редизайну бізнес-процесів, модернізації систем управління та розвитку технологій.

Кандидат повинен мати прикладний досвід і знання відповідних методологій та підходів, які дозволять йому ініціювати та керувати процесами підвищення операційної ефективності, редизайну бізнес-процесів, модернізації систем управління та розвитку технологій. Прозорість та доброчесність: Кандидат повинен мати досвід розбудови культури та впровадження систем контролю, які запобігають корупції та неетичній поведінці. Цей досвід повинен включати впровадження найкращих систем корпоративного управління та допоміжної інфраструктури, таких як системи «трьох ліній захисту», а також впровадження антикорупційних механізмів, спрямованих на підвищення якості, доброчесності та прозорості діяльності компанії.

Крім того, перелічені нижче додаткові компетенції будуть розглядатися як перевага в профілі кандидата:

Експертиза в галузі енергетики: Глибокі знання енергетичної інфраструктури, технологій та тенденцій в енергетичному секторі, а також розуміння технічних вимог до модернізації мереж у складних умовах. Також важливим є вміння швидко оцінювати технічні ризики та знаходити оптимальні рішення для реконструкції та модернізації мереж, спираючись на власний досвід.

Глибокі знання енергетичної інфраструктури, технологій та тенденцій в енергетичному секторі, а також розуміння технічних вимог до модернізації мереж у складних умовах. Також важливим є вміння швидко оцінювати технічні ризики та знаходити оптимальні рішення для реконструкції та модернізації мереж, спираючись на власний досвід. Енергетична дипломатія: Бездоганна репутація серед міжнародних партнерів та МФО, досвід розвитку довгострокових довірчих відносин з урядами країн ЄС, ENTSO-E, донорськими організаціями та фінансовими установами. Здатність представляти компанію на міжнародних ринках та навички ведення переговорів для залучення необхідних ресурсів, включаючи обладнання та фінансування.

Бездоганна репутація серед міжнародних партнерів та МФО, досвід розвитку довгострокових довірчих відносин з урядами країн ЄС, ENTSO-E, донорськими організаціями та фінансовими установами. Здатність представляти компанію на міжнародних ринках та навички ведення переговорів для залучення необхідних ресурсів, включаючи обладнання та фінансування. Управління стейкхолдерами: Навички ефективної комунікації з різними зацікавленими сторонами: урядом, громадянами та ЗМІ, а також вміння будувати довіру через прозорість рішень та стратегії. Важливо мати досвід адвокації складних рішень та трансформаційних змін у регуляторному полі на державному та галузевому рівнях.

Навички ефективної комунікації з різними зацікавленими сторонами: урядом, громадянами та ЗМІ, а також вміння будувати довіру через прозорість рішень та стратегії. Важливо мати досвід адвокації складних рішень та трансформаційних змін у регуляторному полі на державному та галузевому рівнях. Фінанси та інвестиції: Досвід управління обмеженими ресурсами, оптимізації витрат та впровадження антикризових фінансових стратегій для забезпечення стабільності компанії. Важливим є досвід залучення інвестицій та фінансування відновлення і модернізації інфраструктури.

Професійний досвід кандидатів повинен включати один або декілька з наступних варіантів:

Кандидати повинні мати більше 7 років досвіду трансформаційного лідерства на вищих управлінських посадах (Наглядова рада, Генеральний директор та С-1 рівня або рівень Партнера) в таких галузях, як:

Оператор системи передачі електроенергії або газу, виробництво та розподіл енергії, видобуток та переробка нафти та газу – буде розглядатися як перевага.

Великі промислові компанії, які виробляють або переробляють продукцію, переважно на експортно-орієнтованих ринках та в капіталомістких галузях, таких як інфраструктура, гірничодобувна та металургійна промисловість, аерокосмічна та оборонна промисловість, машинобудування, переробна промисловість тощо.

Глобальні аудиторські та консалтингові компанії (Big4, Big3) з досвідом розробки стратегій, корпоративної реструктуризації та управління змінами.

Досвід у сфері капітальних інвестицій та корпоративних фінансів для оновлення та модернізації виробничих потужностей.

Досвід управління експлуатацією та обслуговуванням енергетичного обладнання, а також відновленням і ремонтом виробничих потужностей.

Підтверджений досвід успішної взаємодії з регуляторними органами, профільними міністерствами, державними та міжнародними партнерами, зокрема в енергетичному секторі

Досвід супроводу реструктуризацій та антикризового управління, пов’язаних з підвищенням ефективності, корпоративною реструктуризацією або зміною бізнес-моделі.

Здатність управляти складною системою зацікавлених сторін, включаючи суб’єктів на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Підтверджений досвід у розробці та впровадженні стратегій управління змінами з акцентом на підвищення операційної ефективності, оптимізації процесів та культурної трансформації в різних бізнес-функціях.

Інші освітні та професійні вимоги включають:

Вища освіта, зокрема в галузі економіки, міжнародних відносин, управління та адміністрування, фінансів, права, інженерії та електроенергетики

Підтверджений досвід розробки та впровадження стратегій для великих підприємств, в ідеалі – в енергетичному секторі або інфраструктурно-орієнтованих галузях.

Досвід керівництва складними проєктами організаційної трансформації, такими як редизайн бізнес-моделі або реструктуризація підприємства.

Сильні навички прийняття рішень у невизначеному або швидко мінливому середовищі, а також здатність ініціювати та керувати адаптивними процесами.

Практична експертиза принципів та систем корпоративного управління, що забезпечує відповідність найкращим практикам.

Вільне володіння українською мовою та задовільний рівень англійської мови, що дає здатність ефективно спілкуватися як на технічному, так і на управлінському рівнях.

На посаду Голови правління НЕК «Укренерго» може бути висунута особа, яка

Кандидат повинен мати повну цивільну дієздатність.

Кандидат повинен мати підтверджений послужний список етичного лідерства та доброчесності, продемонстрований конкретними прикладами прозорого прийняття рішень та підзвітності на попередніх керівних посадах. Це має включати досвід впровадження системи управління, яка відповідає стандартам ЄС, особливо в регульованих секторах. Докази можуть включати успішне проходження зовнішнього незалежного аудиту, впровадження програм комплаєнсу або визнання за етичну ділову практику.

Кандидат повинен бути вільним від будь-яких прямих чи опосередкованих бізнес-інтересів, професійних відносин або особистих зв’язків, які можуть поставити під загрозу його здатність приймати неупереджені рішення на посаді Голови правління НЕК «Укренерго». Вони повинні відповідати всім вимогам незалежності, визначеним як українським, так і європейським законодавством для керівників ОСП, включаючи обмеження на зайняття посад або інвестиції в компанії, що виробляють, постачають або торгують енергією. Має бути надана та перевірена вичерпна декларація інтересів.

На посаду Голови правління НЕК «Укренерго» не може бути висунута особа, якщо:

Має судове рішення про заборону займатися діяльністю, несумісною з посадою голови правління оператора системи передачі.

Має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

Є громадянами та/або резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

До такої особи та пов’язаних з нею осіб застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Прямо чи опосередковано здійснює одноосібний або спільний контроль щонайменше над одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), що провадить діяльність у сфері виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або має будь-які права щодо щонайменше одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), що провадить діяльність у сфері виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

Є посадовою особою (відповідно до законодавства України) щонайменше одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), що провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

Є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), що провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

Є членом Наглядової ради НЕК «Укренерго».

Потенційний кандидат повинен подати

Резюме (CV) (українською та англійською мовами).

Згоду на обробку персональних даних.

Два рекомендаційних листи.

Мотиваційний лист, щодо виконання функцій Голови Правління.

Відповідні документи мають бути подані українською та англійською мовами і повинні відображати зазначену інформацію. Заявник несе відповідальність за будь-яку неточність поданих документів.

Документи приймаються на електронну адресу: [email protected] до 14 березня 2025 року, 18:00 (за київським часом).

Ранее Кабмин согласовал кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете Укрэнерго.

Также Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго».

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