Факт того, что военнослужащий не приносил военную присягу, не препятствует его осуждению за отказ от исполнения приказа командира – Верховный Суд

Военнослужащего, не принявшего военную присягу, также могут осудить за отказ выполнять приказ командира – Верховный Суд.

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Если военнослужащий не принимал военную присягу, его могут осудить за отказ выполнять приказ командира. Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 15 января 2025 года по делу №233/2667/23.

Обстоятельства дела

Приговором Константиновского горрайонного суда Донецкой области от 27 октября 2023 военнослужащий признан виновным и осужден за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Он признан виновным в том, что он, являясь военнослужащим военной службы по призыву во время мобилизации, проходя ее в должности стрелка, получив законное устное боевое распоряжение командира о прибытии для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на взводном опорном пункте, которое ему довел его прямой начальник, открыто отказался от исполнения указанного боевого распоряжения начальника.

Днепровский апелляционный суд определением от 5 сентября 2024 года оставил без изменений этот приговор.

В кассационной жалобе защитник указал, что суд не принял во внимание показания самого обвиняемого, а также, что ранее не проходил военной службы, не принимал присягу, то есть у него отсутствует какая-либо предварительная боевая подготовка. Отмечает, что воинское звание «солдат» присвоено вопреки действующему законодательству.

Обращает внимание, что сначала военнослужащий должен пройти программу подготовки и только потом приносить военную присягу. Однако по состоянию на 4 марта 2023 года мужчина не проходил военной службы и должен был быть направлен в учебный центр.

Настаивает, если подзащитный не принял военной присяги, он не мог нарушить нормы и требования Устава Вооруженных сил Украины, а у командования в/ч не было никаких законных оснований для направления его на линию фронта для выполнения боевых задач.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что, как усматривается из приговора, суд, исследуя учетно-послужную карточку к военному билету, установил, что графа «18. Военную присягу принял» и «22 Военная подготовка» не заполнены.

Принятие Военной присяги возлагает на военнослужащих всю полноту ответственности за исполнение воинского долга.

Как установлено в судебном заседании свидетельскими показаниями, материалами служебного расследования, военнослужащий категорически отказался принимать присягу, в тот день как другие военнослужащие ее приняли.

Эти действия расцениваются судом как представление другим военнослужащим позорного примера пренебрежения требованиями военной дисциплины, что в свою очередь подрывает не только боеготовность военных формирований, но и авторитет Вооруженных Сил Украины в целом.

Таким образом, суд пришел к выводу, что отсутствие у обвиняемого должной военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и нежеланием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб, о чем свидетельствуют материалы служебного расследования.

Для обвиняемого как для гражданина, призванного на военную службу во время мобилизации, на особый период началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как отметил суд, из материалов служебного расследования от 15 марта 2023 года относительно осужденного установлено, в частности, что за нарушение требований статьи 6, абзацев 1, 2, 3, 4, 5 статьи 11, статьи 16, абзаца 2 статьи 30 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины за отказ от исполнения приказа солдат дисциплинарного взыскания «строгий выговор».

Решение командира, изложенное в материалах служебного расследования от 15 марта 2023 г. на время рассмотрения дела в апелляционной инстанции стороной защиты или самим обвиняемым не обжаловалось.

Кроме того, суд учел, что приказ командира, который обвиняемый отказался 7 апреля 2023 года выполнять, содержал требование о прибытии для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на взводном опорном пункте на второй линии обороны, то есть не был напрямую связан с боевыми действиями, а предусматривал выполнение строительных работ по обустройству.

Следовательно, на основании указанного выше, коллегия судей ВС согласна с выводами суда первой инстанции и считает, что виновность в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, доказанная вне разумного сомнения.

Автор: Наталя Мамченко

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