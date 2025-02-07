В Тернопольской области будут судить мужчину, который за 8 тысяч долларов обещал посодействовать в оформлении 3 группы инвалидности

Обвиняемый пообещал мужчине, используя знакомства в МСЭК, оформить документы, подтверждающие наличие 3 группы инвалидности.

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В Тернопольской области будут судить мужчину, который за 8 тысяч долларов обещал повлиять на принятие решения членами МСЭК по установлению 3 группы инвалидности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, в мае прошлого года 54-летний обвиняемый пообещал жителя Тернополя, используя знакомства в медико-социальной экспертной комиссии, оформить документы, подтверждающие наличие 3 группы инвалидности. Свою помощь оценил в 8 тысяч долларов.

Правоохранители разоблачили злоумышленника после получения им оговоренной суммы.

Завершено расследование, которое проводили следственные полиции.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина, обвиняемого в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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