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Судді КСУ долучилися до заходу з нагоди відкриття судового року в Латвії, фото

14:04, 7 лютого 2025
Судді Конституційного Суду України в режимі онлайн взяли участь в урочистому засіданні з нагоди відкриття судового року в Латвії.
Судді КСУ долучилися до заходу з нагоди відкриття судового року в Латвії, фото
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У п’ятницю, 7 лютого, судді КСУ Ольга Совгиря, Сергій Різник, Галина Юровська, виконувачка обов’язків керівника Секретаріату Суду Лариса Бірюк та представники Секретаріату Суду на запрошення Конституційного Суду Латвійської Республіки в режимі онлайн взяли участь в урочистому засіданні з нагоди відкриття судового року. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Відкриваючи судовий рік, Президент Латвійської Республіки Едгардс Рінкевичс наголосив на ключовій ролі конституційної юстиції у забезпеченні верховенства права та захисті демократичних цінностей. Він зазначив, що на конституційні суди покладено дуже важливу місію – захищати конституцію і забезпечувати баланс між інтересами індивіда та держави.

Голова Конституційного Суду Латвійської Республіки Ірена Куцина представила звіт про розвиток конституційного права в Латвії упродовж 2024 року, окресливши ключові виклики та досягнення у сфері конституційного судочинства.

У своєму виступі вона наголосила на значному прогресі, досягнутому в межах проекту «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні», який реалізується в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування». Цей проект значно посилив співпрацю між конституційними судами України та Латвії, сприяючи активному обміну досвідом, впровадженню кращих правових практик та зміцненню принципів верховенства права.

Окремо вона відзначила діяльність Конституційного Суду України, який в умовах війни не лише продовжує здійснювати судочинство, але й активно працює над розвитком правової системи та впровадженням європейських стандартів конституційного контролю.

Почесним гостем заходу став Президент Республіки Ісландія (2016–2024), професор Ісландського університету Гвюдні Йоуганнессон, який поділився своїм баченням щодо захисту демократії у світі та навів приклади використання історії як інструменту в сучасних політичних дебатах. Під час свого виступу пан Йоуганнессон звернувся до присутніх із закликом віддати належне Українському народові в його мужній боротьбі з російським агресором, наголосивши, що боротьба українців сьогодні це боротьба в довгостроковій перспективі всіх демократій.

«Конституційний Суд України та Конституційний Суд Латвійської Республіки підтримують багаторічну співпрацю, зосереджену на розвиток конституційного судочинства, захист прав і свобод людини та обмін досвідом. Завдяки такій взаємодії відбувається вдосконалення механізмів конституційного правосуддя відповідно до міжнародних стандартів», - додали у КСУ.

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КСУ Латвія

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