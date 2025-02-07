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Верховний Суд буде проводити більш активну комунікаційну політику для захисту судової влади – голова ВС

13:15, 7 лютого 2025
Заплановані зустрічі з журналістами, громадськими організаціями та правничою спільнотою.
Верховний Суд буде проводити більш активну комунікаційну політику для захисту судової влади – голова ВС
Джерело фото: Верховний Суд
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Верховний Суд у 2025 році планує проводити більш активну інформаційну політику для захисту інтересів судової влади.

Про це під час роботи Пленуму Верховного Суду 7 лютого повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«Наразі наявні огульні звинувачення на адресу судової влади та суддів, відтак треба задуматися, кому це на руку та які можуть бути наслідки таких дій для країни», - повідомив голова Верховного Суду.

Станіслав Кравченко додав, що у цьому році Верховний Суд буде більш активно займатися питаннями захисту інтересів судової влади.

Наразі вже заплановано проведення низки заходів за участю Верховного Суду та ЗМІ, громадських організацій і представників правничої спільноти.

«Нам потрібно зустрітися та чесно і відкрито поговорити про проблемні питання», - зазначив Станіслав Кравченко.

Нагадаємо, що у Верховному Суді також повідомили, що у 2024 році українські суди розглянули 4 млн. 400 тис. справ.

Також у Верховному Суді закликали ВККС оголосити конкурс на вакантні посади суддів касаційних судів ВС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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