Верховный Суд будет проводить более активную коммуникационную политику для защиты судебной власти – глава ВС

Запланированы встречи с журналистами, общественными организациями и юридическим сообществом.

Источник фото: Верховный Суд

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Верховный Суд в 2025 году планирует проводить более активную информационную политику для защиты интересов судебной власти.

Об этом во время работы Пленума Верховного Суда 7 февраля сообщил председатель Верховного суда Станислав Кравченко.

«Сейчас есть огульные обвинения в адрес судебной власти и судей, поэтому нужно задуматься, кому это на руку и какие могут быть последствия таких действий для страны», - сообщил председатель Верховного Суда.

Уже запланировано проведение ряда мероприятий с участием Верховного Суда и СМИ, общественных организаций и представителей юридического сообщества.

«Нам нужно встретиться, и честно и открыто поговорить о проблемных вопросах», – отметил Станислав Кравченко.

Напомним, что в Верховном Суде также сообщили, что в 2024 году украинские суды рассмотрели 4 миллиона 400 тысяч дел.

Также в Верховном Суде призвали ВККС объявить конкурс на вакантные должности судей кассационных судов ВС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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