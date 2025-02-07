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Верховный Суд будет проводить более активную коммуникационную политику для защиты судебной власти – глава ВС

13:15, 7 февраля 2025
Запланированы встречи с журналистами, общественными организациями и юридическим сообществом.
Верховный Суд будет проводить более активную коммуникационную политику для защиты судебной власти – глава ВС
Источник фото: Верховный Суд
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Верховный Суд в 2025 году планирует проводить более активную информационную политику для защиты интересов судебной власти. 

Об этом во время работы Пленума Верховного Суда 7 февраля сообщил председатель Верховного суда Станислав Кравченко

«Сейчас есть огульные обвинения в адрес судебной власти и судей, поэтому нужно задуматься, кому это на руку и какие могут быть последствия таких действий для страны», - сообщил председатель Верховного Суда. 

Уже запланировано проведение ряда мероприятий с участием Верховного Суда и СМИ, общественных организаций и представителей юридического сообщества. 

«Нам нужно встретиться, и честно и открыто поговорить о проблемных вопросах», – отметил Станислав Кравченко

Напомним, что в Верховном Суде также сообщили, что в 2024 году украинские суды рассмотрели 4 миллиона 400 тысяч дел.

Также в Верховном Суде призвали ВККС объявить конкурс на вакантные должности судей кассационных судов ВС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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