В уряді очікують, що Єврокомісія і G7 озвучать позицію щодо роботи конкурсних комісій з обрання членів судової і антикорупційної вертикалі – Ольга Стефанішина

«Ми очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі» – наголосила віцепрем'єр Ольга Стефанішина.

Джерело фото: suspilne.media

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Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина стверджує, що вже є попередні рішення щодо джерел залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними, - це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції», - сказала Стефанішина журналістам на конференції, відповідаючи на запитання, чи проводилися уже перемовини з європейськими партнерами щодо перекриття фінансування деяких програм, які фінансувалися USAID.

З її слів, уже є попередні рішення, де можна залучити термінове фінансування на проекти відновлення, енергетичної стійкості і кіберзахисту.

Також Ольга Стефанішина повідомила, що в уряді очікують на позицію Єврокомісії та G7 стосовно роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової влади та антикорупційної вертикалі.

«Ми також очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі», - зазначила Стефанішина, як цитує її «Інтерфакс-Україна».

Разом з тим, слід зазначити, що наразі іноземні члени конкурсних комісій, які беруть участь в відборі членів ВККС, суддів Конституційного Суду, суддів ВАКС тощо, продовжують роботу.