Практика судів
  1. В Україні

В Армія+ з’явилася нова функція для військових підрозділів про ураження ворожих обʼєктів

19:15, 7 лютого 2025
Підрозділи ЗСУ та Нацгвардії через DELTA почали подавати цифрові звіти.
В Армія+ з’явилася нова функція для військових підрозділів про ураження ворожих обʼєктів
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку для військових Армія+ стартувала нова функція — цифровий звіт про ураження ворожих обʼєктів. Тепер командира підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії зможуть подавати дані про пошкодження або знищення техніки через інтегровану бойову систему DELTA.

Міністерство оборони України повідомило, що перші 100 підрозділів, які мають високий рівень інтеграції системи DELTA, вже почали подавати звіти. Завдяки цифровізації звітності, процес передачі даних про результати бойових дій став значно зручнішим та оперативнішим. Дані з автоматично підтягуються через QR-коди, а також синхронізуються між DELTA та Армія+.

Військовослужбовці повинні бути авторизовані в системах DELTA та Армія+, щоб подати звіт. Кожен звіт перевіряють аналітики Ситуаційного центру Міноборони, а після цього оцифрований звіт надається для вищого командування. Паперова звітність зберігається, однак на основі цифрових даних планується інтеграція механізму подачі рапортів на отримання винагород за знищену техніку.

Катерина Черногоренко, заступниця міністра з питань цифровізації, зазначила: «Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії Армія+ та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями — це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога».

Звітність буде щоденною та подаватиметься командиром або їхніми підлеглими один раз на день. Звіти підлягають автоматичній перевірці і після підписання відправляються в зашифрованому вигляді до Міноборони. Підрозділи, що не потрапили до перших 100, можуть звернутися за підтримкою для підключення до системи.

На першому етапі цифрове звітування проходить тестування та аналіз. У майбутньому планується поширення цієї практики на всі підрозділи Сил оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступниця міністра оборони Черногоренко: щоденне подання звітів командирами через Армія+ потрібне, щоб запустити отримання винагороди за знищену техніку

Як зазначила Катерина Черногоренко, це потрібно «щоб запустити зручне отримання винагороди за знищену техніку» і «ухвалювати рішення без імітації результату».

USAID потрібно закрити через шахрайство та корупцію — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про необхідність закриття USAID через шахрайство та корупцію.

ВККС та ГРМЕ визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 17 лютого

До усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС виникли запитання.

Верховний Суд поскаржився на Укрпошту – пошта вчасно не доставляла судові справи і навіть втрачала їх

Процес оптимізації відділень «Укрпошти» у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади.

Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення

Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій, але у цей же день його призначили заступником міністра оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео