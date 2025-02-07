В Армія+ з’явилася нова функція для військових підрозділів про ураження ворожих обʼєктів

Підрозділи ЗСУ та Нацгвардії через DELTA почали подавати цифрові звіти.

Фото: mod.gov.ua

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У застосунку для військових Армія+ стартувала нова функція — цифровий звіт про ураження ворожих обʼєктів. Тепер командира підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії зможуть подавати дані про пошкодження або знищення техніки через інтегровану бойову систему DELTA.

Міністерство оборони України повідомило, що перші 100 підрозділів, які мають високий рівень інтеграції системи DELTA, вже почали подавати звіти. Завдяки цифровізації звітності, процес передачі даних про результати бойових дій став значно зручнішим та оперативнішим. Дані з автоматично підтягуються через QR-коди, а також синхронізуються між DELTA та Армія+.

Військовослужбовці повинні бути авторизовані в системах DELTA та Армія+, щоб подати звіт. Кожен звіт перевіряють аналітики Ситуаційного центру Міноборони, а після цього оцифрований звіт надається для вищого командування. Паперова звітність зберігається, однак на основі цифрових даних планується інтеграція механізму подачі рапортів на отримання винагород за знищену техніку.

Катерина Черногоренко, заступниця міністра з питань цифровізації, зазначила: «Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії Армія+ та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями — це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога».

Звітність буде щоденною та подаватиметься командиром або їхніми підлеглими один раз на день. Звіти підлягають автоматичній перевірці і після підписання відправляються в зашифрованому вигляді до Міноборони. Підрозділи, що не потрапили до перших 100, можуть звернутися за підтримкою для підключення до системи.

На першому етапі цифрове звітування проходить тестування та аналіз. У майбутньому планується поширення цієї практики на всі підрозділи Сил оборони.

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