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В Армия+ появилась новая функция для военных подразделений о поражении вражеских объектов

19:15, 7 февраля 2025
Подразделения ВСУ и Нацгвардии через DELTA начали подавать цифровые отчеты.
В Армия+ появилась новая функция для военных подразделений о поражении вражеских объектов
Фото: mod.gov.ua
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В приложении для военных Армия+ стартовала новая функция - цифровой отчет о поражении вражеских объектов. Теперь командиры подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии смогут подавать данные о повреждении или уничтожении техники через интегрированную боевую систему DELTA.

Министерство обороны Украины сообщило, что первые 100 подразделений, которые имеют высокий уровень интеграции системы DELTA, уже начали подавать отчеты. Благодаря цифровизации отчетности, процесс передачи данных о результатах боевых действий стал значительно удобнее и оперативнее. Данные автоматически подтягиваются через QR-коды, а также синхронизируются между DELTA и Армия+.

Военнослужащие должны быть авторизованы в системах DELTA и Армия+, чтобы подать отчет. Каждый отчет проверяют аналитики Ситуационного центра Минобороны, а после этого оцифрованный отчет предоставляется для высшего командования. Бумажная отчетность сохраняется, однако на основе цифровых данных планируется интеграция механизма подачи рапортов на получение вознаграждений за уничтоженную технику.

Екатерина Черногоренко, заместитель министра по вопросам цифровизации, отметила: «Это большой шаг в создании актуальной и прозрачной аналитики военных действий. Запуск цифровых отчетов о поражениях позволяет подразделениям ВСУ и Нацгвардии передавать объективную информацию о потерях врага без задержек. Благодаря взаимодействию Армия+ и DELTA мы обеспечиваем точный учет и достоверность информации. Прозрачность данных позволит принимать решения, основанные на фактах, а не предположениях. Цифровизация управления боевыми действиями - это основа современной войны, когда важно действовать быстрее и эффективнее врага».

Отчетность будет ежедневной и будет подаваться командиром или их подчиненными один раз в день. Отчеты подлежат автоматической проверке и после подписания отправляются в зашифрованном виде в Минобороны. Подразделения, не попавшие в первые 100, могут обратиться за поддержкой для подключения к системе.

На первом этапе цифровая отчетность проходит тестирование и анализ. В будущем планируется распространение этой практики на все подразделения Сил обороны.

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война Минобороны Армия+

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