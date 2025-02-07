Пленум Верховного Суду розглянув конституційні подання та заслухав інформацію про стан здійснення правосуддя у 2024 році

У 2024 році Верховний Суд розглянув більше справ, ніж у попередні роки.

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У п’ятницю, 7 лютого, о 10:00 розпочалося чергове засідання Пленуму Верховного Суду. Як повідомляється, було затверджено порядок денний засідання, що складається із шести питань.

Так, Пленум ВС заслухає інформацію про діяльність Верховного Суду, Великої Палати ВС, Апарату ВС і робочих груп щодо стратегії забезпечення єдності судової практики та щодо основних принципів судового менеджменту (ефективного управління діяльністю Верховного Суду) у 2024 році. Крім того, Пленум розгляне звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов'язок і військову службу» та п. 18 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України.

Голова ВС Станіслав Кравченко зазначив, що у 2024 році на розгляд Верховного Суду надійшло 90 тис. касаційних скарг. Це на 5 % більше, ніж у 2023 році. При цьому кількість розглянутих справ сягнула 87 тис., що порівняно з 2023 роком на 1 тис. більше. Таким чином, середнє навантаження на суддю ВС становило 605 справ на рік, а отже зросло на 12 %.

Загалом на розгляді судів усіх інстанцій та юрисдикцій у 2024 році перебувало 5 млн 300 тис. справ, з них розглянуто 4 млн 400 тис.

Голова ВС акцентував, що аналіз цих статистичних показників свідчить про надзвичайно високу стійкість і спроможність судової системи та здатність ефективно функціонувати навіть у таких екстремальних умовах.

Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич повідомив, що у 2024 році кількість справ, переданих касаційними судами на розгляд ВП ВС, зросла на 6 % і становила 163 справи. Загалом, з урахуванням залишків, на розгляді ВП ВС у касаційному порядку перебувало 220 справ, з яких 67 розглянуто.

Окрім того, протягом року до ВП ВС надійшла 231 апеляційна скарга в адміністративних справах, що становить 35 % від усіх надходжень у звітному періоді. Загалом на розгляді перебувало 272 апеляційні скарги, 179 із них розглянуто.

Керівник Апарату ВС Віктор Капустинський зауважив, що діяльність Апарату впродовж року була зорієнтована передусім на забезпечення технічної, кадрової та документальної стабільності, спрощення робочих процесів і процедур та створення сучасних умов для здійснення суддями Верховного Суду правосуддя. У цьому сенсі докладалися зусилля до модернізації ІТ-інфраструктури ВС і диджиталізації процесів діловодства.

Координатор робочої групи щодо стратегії забезпечення єдності судової практики, Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич повідомив, що минулого року з ініціативи цієї робочої групи було започатковано щотижневу публікацію на офіційних сторінках Суду в соціальних мережах і месенджерах інформації про справи, передані на розгляд судових палат, об’єднаних палат касаційних судів та Великої Палати ВС.

Окрім цього, робоча група брала активну участь у доопрацюванні та наповненні нового ІТ-ресурсу Верховного Суду «Supreme Lab».

Суддя ВП ВС, координатор робочої групи щодо основних принципів судового менеджменту (ефективного управління діяльністю Верховного Суду) Костянтин Пільков відзначив зусилля робочої групи з аудиту процесів у суді, а також ознайомив присутніх на засіданні Пленуму ВС з результатами опитування суддів Верховного Суду стосовно заходів поліпшення взаємодії між суддями та Апаратом Суду.

Пленум ВС ухвалив постанову про відмову у зверненні до КСУ з поданням щодо конституційності положень абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Вказана норма передбачає підстави для звільнення з військової служби підчас дії воєнного стану через сімейні обставини або з інших поважних причин.

Рішення Пленуму зумовлене тим, що проблема конституційності зазначеної норми, яку вбачали суди, була вирішена у зв’язку з внесенням до неї змін.

Крім того, Пленум ВС вирішив не звертатися до КСУ з поданням щодо конституційності п. 18 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України про звільнення на період дії воєнного стану позичальника від відповідальності, визначеної ст. 625 цього Кодексу, у вигляді обов'язку сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

На цьому порядок денний вичерпано, а засідання Пленуму ВС – завершено.

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