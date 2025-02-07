В правительстве ожидают, что Еврокомиссия и G7 озвучат позицию о работе конкурсных комиссий по избранию членов судебной и антикоррупционной вертикали – Ольга Стефанишина

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, которые выбирают ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Источник фото: suspilne.media

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что уже есть предварительные решения по источникам привлечения финансирования для перекрытия некоторых программ, финансируемых Американским агентством по международному развитию (USAID). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими, - это Министерство энергетики, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, очевидно, Министерство юстиции», - сказала Стефанишина журналистам на конференции, отвечая на вопрос, проводились ли уже переговоры с европейскими партнерами по перекрытию финансирования некоторых.

По ее словам, уже есть предварительные решения, где можно привлечь срочное финансирование проектов восстановления, энергетической устойчивости и киберзащиты.

Также Ольга Стефанишина сообщила, что в правительстве ожидают позицию Еврокомиссии и G7 относительно работы конкурсных комиссий, отбирающих ключевых членов судебной власти и антикоррупционной вертикали.

«Мы также ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», - отметила Стефанишина, как цитирует ее «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, следует отметить, что иностранные члены конкурсных комиссий, которые участвуют в отборе членов ВККС, судей Конституционного Суда, судей ВАКС и т.д., продолжают работу.

Автор: Наталя Мамченко

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