Велика Британія вимагає від Apple доступу до зашифрованих даних користувачів

Британія вимагає надати доступ до зашифрованих даних користувачів у всьому світі, які вони завантажують до iCloud — WP.

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Співробітники служби безпеки Великої Британії вимагають від Apple надати доступ до зашифрованих облікових записів користувачів. Про це повідомляє Washington Post.

Нерозкритий наказ британського уряду вимагає повної можливості перегляду повністю зашифрованих матеріалів, а не просто допомоги у зламі конкретного облікового запису.

Його застосування означатиме значну поразку технологічних компаній у їхній багаторічній боротьбі за те, щоб не бути використаними як урядові інструменти проти своїх користувачів, пише WP.

Як повідомляється, Apple, швидше за все, припинить пропонувати зашифроване сховище у Великій Британії. Однак ця поступка не задовольнить запит Британії на доступ до сервісу в інших країнах, включаючи США.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії надіслало компанії Apple «Сповіщення про технічні можливості», вимагаючи від неї надати відповідні права доступу.

Ні Apple, ні Міністерство внутрішніх справ поки що не прокоментували цю інформацію.

Йдеться про хмарне сховище iCloud, доступ до якого може отримати лише користувач.

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