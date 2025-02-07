Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным пользователей

15:24, 7 февраля 2025
Британия требует предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud, — WP.
Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным пользователей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники службы безопасности Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным аккаунтам пользователей. Об этом сообщает Washington Post.

Нераскрытый приказ британского правительства требует полной возможности просматривать полностью зашифрованные материалы, а не просто помощь во взломе конкретного аккаунта.

Его применение будет означать значительное поражение технологических компаний в их многолетней борьбе за то, чтобы не быть использованными в качестве правительственных инструментов против своих пользователей, пишет WP.

Как сообщается, Apple, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Великобритании. Однако эта уступка не удовлетворит спрос Великобритании на бэкдор-доступ к сервису в других странах, включая США.

Министерство внутренних дел Великобритании направило компании Apple «Уведомление о технических возможностях», требуя от нее предоставить соответствующие права доступа.

Ни Apple, ни Министерство внутренних дел Великобритании пока не прокомментировали эту информацию.

Речь идет об облачном хранилище iCloud, доступ к которому может получить только пользователь. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
84% работников аппарата Верховного Суда удовлетворены условиями работы – Верховный Суд

Особенно сотрудники аппарата суда удовлетворены помещениями Суда и уровнем командной работы в коллективе.

В правительстве ожидают, что Еврокомиссия и G7 озвучат позицию о работе конкурсных комиссий по избранию членов судебной и антикоррупционной вертикали – Ольга Стефанишина

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, которые выбирают ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Верховный Суд решил, что назначение участнику боевых действий пенсии по возрасту не является основанием для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации

Мужчина просил обязать воинскую часть уволить его с военной службы в связи с назначением досрочной пенсии по возрасту как лицу, которому предоставлен статус участника боевых действий – как Верховный Суд аргументировал отказ

Верховный Суд будет проводить более активную коммуникационную политику для защиты судебной власти – глава ВС

Запланированы встречи с журналистами, общественными организациями и юридическим сообществом.

Суд квалифицировал неподачу ТЦК отзыва на иск мужчины как признание ТЦК иска

Принимая во внимание неподачу ТЦК без уважительных причин отзыва на иск, несмотря на своевременное получение определения об открытии производства, суд квалифицировал непредоставление ТЦК отзыва как признание иска – решение Киевского окружного административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео