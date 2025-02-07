Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным пользователей

Британия требует предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud, — WP.

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Сотрудники службы безопасности Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным аккаунтам пользователей. Об этом сообщает Washington Post.

Нераскрытый приказ британского правительства требует полной возможности просматривать полностью зашифрованные материалы, а не просто помощь во взломе конкретного аккаунта.

Его применение будет означать значительное поражение технологических компаний в их многолетней борьбе за то, чтобы не быть использованными в качестве правительственных инструментов против своих пользователей, пишет WP.

Как сообщается, Apple, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Великобритании. Однако эта уступка не удовлетворит спрос Великобритании на бэкдор-доступ к сервису в других странах, включая США.

Министерство внутренних дел Великобритании направило компании Apple «Уведомление о технических возможностях», требуя от нее предоставить соответствующие права доступа.

Ни Apple, ни Министерство внутренних дел Великобритании пока не прокомментировали эту информацию.

Речь идет об облачном хранилище iCloud, доступ к которому может получить только пользователь.

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