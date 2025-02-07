84% работников аппарата Верховного Суда удовлетворены условиями работы – Верховный Суд

Особенно сотрудники аппарата суда удовлетворены помещениями Суда и уровнем командной работы в коллективе.

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В Верховном Суде сообщили о результатах двух online опросов работников аппарата Верховного Суда, проведенных в 2024 году с целью определения уровня удовлетворенности условиями работы в Суде.

Как сообщил 7 февраля во время работы Пленума ВС руководитель аппарата Верховного Суда Виктор Капустинский, согласно результатам опроса 84% сотрудников аппарата Суда сообщили, что в целом удовлетворены условиями работы в ВС.

Особенно высокие показатели (более 80%) зафиксированы в следующих категориях:

- рабочее пространство

- взаимодействие между сотрудниками

- командная работа

Автор: Вячеслав Хрипун

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