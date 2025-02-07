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84% працівників апарату Верховного Суду задоволені умовами роботи – Верховний Суд

15:04, 7 лютого 2025
Особливо співробітники апарату суду задоволені приміщеннями Суду та рівнем командної роботи в колективі.
84% працівників апарату Верховного Суду задоволені умовами роботи – Верховний Суд
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У Верховному Суді повідомили про результати двох online опитувань працівників апарату Верховного Суду, які були проведені у 2024 році з метою визначення рівня задоволеності умовами роботи в Суді.

Як повідомив 7 лютого під час роботи Пленуму ВС керівник апарату Верховного Суду Віктор Капустинський, згідно з результатами опитування 84% співробітників апарату Суду повідомили, що в цілому задоволені умовами роботи у ВС.

Особливо високі показники (більше 80%) зафіксовані у наступних категоріях:

- робочий простір

- взаємодія між працівниками

- командна робота

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд Верховний Суд

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