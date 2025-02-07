Apple готує сюрприз – iPhone SE 4 можуть представити вже наступного тижня

iPhone SE 4 не матиме кнопки «Додому» і буде з власним модемом.

Фото з відкритих джерел

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Компанія Apple може анонсувати новий iPhone SE 4 вже наступного тижня, хоча його офіційний вихід очікується наприкінці місяця. Про це повідомляє TechRadar.

За даними джерела, Apple представить новий смартфон без традиційної масштабної презентації.

Що відомо про новий iPhone SE 4?

Дизайн: новинка буде схожа на iPhone 14, отримає безрамковий дисплей без кнопки "Додому" і підтримку Face ID.

Процесор: очікується, що iPhone SE 4 працюватиме на чипі A18, який також використовуватимуть iPhone 16 і 16 Plus.

Apple Intelligence: смартфон отримає нові ШІ-функції, зокрема Writing Tools, Genmoji та інструмент для редагування зображень.

USB-C: нова модель, ймовірно, перейде на порт USB-C, що відповідає вимогам ЄС.

Власний модем: смартфон може стати першим пристроєм Apple з модемом власної розробки, поступово замінюючи компоненти Qualcomm.

Очікується, що ціна iPhone SE 4 залишиться на рівні поточної моделі — 429 доларів (від 16 280 грн в Україні). Однак деякі витоки допускають невелике підвищення вартості.

Офіційна дата старту продажів поки не підтверджена, проте реліз прогнозують на весну 2025 року.

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