Apple готує сюрприз – iPhone SE 4 можуть представити вже наступного тижня

Компанія Apple може анонсувати новий iPhone SE 4 вже наступного тижня, хоча його офіційний вихід очікується наприкінці місяця. Про це повідомляє TechRadar.
За даними джерела, Apple представить новий смартфон без традиційної масштабної презентації.
Що відомо про новий iPhone SE 4?
Очікується, що ціна iPhone SE 4 залишиться на рівні поточної моделі — 429 доларів (від 16 280 грн в Україні). Однак деякі витоки допускають невелике підвищення вартості.
Офіційна дата старту продажів поки не підтверджена, проте реліз прогнозують на весну 2025 року.
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