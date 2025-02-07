Практика судов
  1. В мире

Apple готовит сюрприз – iPhone SE 4 могут представить уже на следующей неделе

16:18, 7 февраля 2025
iPhone SE 4 не будет иметь кнопки «Домой» и будет с собственным модемом.
Apple готовит сюрприз – iPhone SE 4 могут представить уже на следующей неделе
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple может анонсировать новый iPhone SE 4 уже на следующей неделе, хотя его официальный выход ожидается в конце месяца. Об этом сообщает TechRadar.

По данным источника, Apple представит новый смартфон без традиционной масштабной презентации.

Что известно о новом iPhone SE 4?

  • Дизайн: новинка будет похожа на iPhone 14, получит безрамочный дисплей без кнопки «Домой» и поддержку Face ID.
  • Процессор: ожидается, что iPhone SE 4 будет работать на чипе A18, который также будут использовать iPhone 16 и 16 Plus.
  • Apple Intelligence: смартфон получит новые ИИ-функции, в частности Writing Tools, Genmoji и инструмент для редактирования изображений.
  • USB-C: новая модель, вероятно, перейдет на порт USB-C, соответствующий требованиям ЕС.
  • Собственный модем: смартфон может стать первым устройством Apple с модемом собственной разработки, постепенно заменяя компоненты Qualcomm.

Ожидается, что цена iPhone SE 4 останется на уровне текущей модели - 429 долларов (от 16 280 грн в Украине). Однако некоторые утечки допускают небольшое повышение стоимости.

Официальная дата старта продаж пока не подтверждена, однако релиз прогнозируют на весну 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Apple технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их

Процесс оптимизации отделений «Укрпочты» в 2023-2024 годах имел негативные последствия для судебной власти.

Экс-спецуполномоченный Президента Евгений Мойсюк стал заместителем министра обороны – Рустем Умеров прокомментировал назначение

Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного Президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности, но в этот же день его назначили заместителем министра обороны.

Ольга Стефанишина заявила, что из-за остановки финансирования от USAID Этический совет и Общественный совет международных экспертов столкнулись с проблемами

Впрочем, заместить финансирование USAID для международных экспертов, работающих в составе конкурсных комиссий для отбора членов Высшего совета правосудия и судей Антикорсуда, могут европейские партнеры.

84% работников аппарата Верховного Суда удовлетворены условиями работы – Верховный Суд

Особенно сотрудники аппарата суда удовлетворены помещениями Суда и уровнем командной работы в коллективе.

В правительстве ожидают, что Еврокомиссия и G7 озвучат позицию о работе конкурсных комиссий по избранию членов судебной и антикоррупционной вертикали – Ольга Стефанишина

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по возобновлению работы конкурсных комиссий, которые выбирают ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео