Apple готовит сюрприз – iPhone SE 4 могут представить уже на следующей неделе

iPhone SE 4 не будет иметь кнопки «Домой» и будет с собственным модемом.

Фото из открытых источников

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Компания Apple может анонсировать новый iPhone SE 4 уже на следующей неделе, хотя его официальный выход ожидается в конце месяца. Об этом сообщает TechRadar.

По данным источника, Apple представит новый смартфон без традиционной масштабной презентации.

Что известно о новом iPhone SE 4?

Дизайн: новинка будет похожа на iPhone 14, получит безрамочный дисплей без кнопки «Домой» и поддержку Face ID.

Процессор: ожидается, что iPhone SE 4 будет работать на чипе A18, который также будут использовать iPhone 16 и 16 Plus.

Apple Intelligence: смартфон получит новые ИИ-функции, в частности Writing Tools, Genmoji и инструмент для редактирования изображений.

USB-C: новая модель, вероятно, перейдет на порт USB-C, соответствующий требованиям ЕС.

Собственный модем: смартфон может стать первым устройством Apple с модемом собственной разработки, постепенно заменяя компоненты Qualcomm.

Ожидается, что цена iPhone SE 4 останется на уровне текущей модели - 429 долларов (от 16 280 грн в Украине). Однако некоторые утечки допускают небольшое повышение стоимости.

Официальная дата старта продаж пока не подтверждена, однако релиз прогнозируют на весну 2025 года.

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