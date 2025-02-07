Apple готовит сюрприз – iPhone SE 4 могут представить уже на следующей неделе

Компания Apple может анонсировать новый iPhone SE 4 уже на следующей неделе, хотя его официальный выход ожидается в конце месяца. Об этом сообщает TechRadar.
По данным источника, Apple представит новый смартфон без традиционной масштабной презентации.
Что известно о новом iPhone SE 4?
Ожидается, что цена iPhone SE 4 останется на уровне текущей модели - 429 долларов (от 16 280 грн в Украине). Однако некоторые утечки допускают небольшое повышение стоимости.
Официальная дата старта продаж пока не подтверждена, однако релиз прогнозируют на весну 2025 года.
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