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У Києві патрульні через штрафи провели чергове виховання з порушниками ПДР, фото

20:26, 7 лютого 2025
Припаркувалися на пішохідних переходах — отримали постанову.
У Києві патрульні через штрафи провели чергове виховання з порушниками ПДР, фото
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У Києві Патрульна поліція 7 лютого навчала порушників правил дорожнього руху через постанови. Зокрема, патрулюючи вулиці столиці, інспектори виявили автомобілі, припарковані з порушенням ПДР.

Поліцейські встановили керманичів, провели з ними профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на них відповідні адміністративні матеріали.

Відповідно до п.15.9 (г) ПДР України, зупинка транспортних засобів забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків надання переваги в русі.

Нагадаємо, що на початку тижня у Києві патрульні за допомогою штрафів нагадували водіям правила зупинки біля переходів.

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