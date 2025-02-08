У Києві врятували чоловіка, який звисав з 8-го поверху багатоповерхівки – відео

Чоловік ногою зачепився за віконну раму та звисав з 8-го поверху.

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У Києві правоохоронці та рятувальники спільно врятували чоловіка, який звисав з вікна на 8-му поверсі багатоповерхівки. Про інцидент стало відомо завдяки небайдужому громадянину, який зателефонував на спецлінію 112, помітивши людину, що зависла з вікна.

Інспектори оперативно прибули на місце події та піднялися до квартири, двері якої були зачинені зсередини. Спільно з рятувальниками правоохоронці змогли потрапити в помешкання.

У квартирі вони виявили чоловіка, який ногою зачепився за віконну раму. Зусиллями правоохоронців його вдалося швидко витягти і перемістити в безпечне місце. Чоловік був у важкому стані, ледь здатний говорити, тому його передали медикам для надання медичної допомоги та подальшого ушпиталення.

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