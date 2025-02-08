В Киеве спасли мужчину, который свисал с 8-го этажа многоэтажки – видео

Мужчина ногой зацепился за оконную раму и свисал с 8-го этажа.

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В Киеве правоохранители и спасатели совместно спасли мужчину, который свисал из окна на 8-м этаже многоэтажки. Об инциденте стало известно благодаря неравнодушному гражданину, который позвонил по спецлинии 112, заметив человека, зависшего из окна.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия и поднялись в квартиру, двери которой были закрыты изнутри. Совместно со спасателями правоохранители смогли попасть в помещение.

В квартире они обнаружили мужчину, который ногой зацепился за оконную раму. Усилиями правоохранителей его удалось быстро извлечь и переместить в безопасное место. Мужчина был в тяжелом состоянии, едва способен говорить, поэтому его передали медикам для оказания медицинской помощи и дальнейшего госпитализации.

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