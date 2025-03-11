В Польше задержана женщина, осужденная в Казахстане за торговлю органами

Польские пограничники задержали В Польше задержана украинка, которую разыскивает Интерпол.

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Польские пограничники задержали 35-летнюю украинку, которую разыскивают правоохранители Казахстана за участие в международной преступной группировке, торговавшей человеческими органами. Женщина была арестована, когда направлялась из Польши в Украину, и во время проверки документов было обнаружено, что она попала в базу Интерпола.

По информации Reuters, украинку приговорили к 12 годам лишения свободы в Казахстане за торговлю органами. В период с 2017 по 2019 год она участвовала в нелегальной деятельности, которая включала сбор и продажу человеческих органов, в частности 56 почек, на черном рынке.

Сейчас женщина находится под стражей в Польше, где ожидает решения суда об экстрадиции в Казахстан.

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