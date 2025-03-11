Нанес 32 удара ножом — жителя Ровенской области наказали за убийство жены

Мужчина проведет 13 лет за решеткой.

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В Ровенской области судили 68-летнего мужчину за жестокое убийство жены, сообщает областная прокуратура.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В ночь на 4 августа прошлого года в селе Могиляне между супругами возник бытовой конфликт. В ходе «выяснения отношений» мужчина схватил нож и 32 раза ударил им 65-летнюю жену. От массивной кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Тем временем мужчина сел в автомобиль и уехал из дома, а на трассе «Киев-Чоп» совершил ДТП, столкнувшись со встречным грузовиком. Долгое время он находился на лечении в медучреждении. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также установлено, что муж по-прежнему неоднократно совершал домашнее насилие в отношении своей жены, за что привлекался к административной ответственности.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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