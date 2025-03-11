Завдав 32 удари ножем — жителя Рівненщині покарали за вбивство дружини

Чоловік проведе 13 років за ґратами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівненській області судили 68-річного чоловіка за жорстоке вбивство дружини, повідомляє обласна прокуратура.

Суд призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

У ніч проти 4 серпня минулого року у селі Могиляни між подружжям виник побутовий конфлікт. У ході «з’ясування стосунків» чоловік схопив ножа і 32 рази вдарив ним 65-річну дружину. Від масивної крововтрати потерпіла померла на місці події.

Тим часом чоловік сів в автівку і поїхав з дому, а на трасі «Київ-Чоп» вчинив ДТП, зіткнувшись із зустрічною вантажівкою. Тривалий час він перебував на лікуванні у медзакладі. Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також встановлено, що чоловік і раніше неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини, за що притягувався до адміністративної відповідальності.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.