07:00, 12 березня 2025
Максимальна сума виплат – 8000 грн на місяць.
Стало відомо, як довго можна отримувати допомогу з безробіття та хто на неї має право. Про це розповіли у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Розмір виплати залежить від страхового стажу. Максимальна сума – 8000 грн на місяць.
Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.
Мінімальна виплата становить:
- 1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;
- 3 600 грн — для застрахованих осіб.
Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:
- до 3-х років — 50% середньої зарплати;
- 3-6 років — 55%;
- 6-12 років — 60%;
- 12-18 років — 65%;
- 18 – 24 роки — 70%;
- понад 30 років — 80%.
Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня календарного року).
Як отримати допомогу:
Зареєструватись як безробітний, подавши відповідну заяву:
- офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території
- онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості
- через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії)
- через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.
Необхідні документи:
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).
- Ідентифікаційний код (ІПН).
- Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).
- Документи про освіту (якщо є).
- Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).
- Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.
- Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.
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