Максимальна сума виплат – 8000 грн на місяць.

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Стало відомо, як довго можна отримувати допомогу з безробіття та хто на неї має право. Про це розповіли у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Розмір виплати залежить від страхового стажу. Максимальна сума – 8000 грн на місяць.

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.

Мінімальна виплата становить:

1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;

3 600 грн — для застрахованих осіб.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:

до 3-х років — 50% середньої зарплати;

3-6 років — 55%;

6-12 років — 60%;

12-18 років — 65%;

18 – 24 роки — 70%;

понад 30 років — 80%.

Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня календарного року).

Як отримати допомогу:

Зареєструватись як безробітний, подавши відповідну заяву:

офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території

онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості

через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії)

через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.

Необхідні документи:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).

Ідентифікаційний код (ІПН).

Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).

Документи про освіту (якщо є).

Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).

Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.

Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.