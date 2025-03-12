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Як довго можна отримувати допомогу з безробіття та хто на неї має право

07:00, 12 березня 2025
Максимальна сума виплат – 8000 грн на місяць.
Як довго можна отримувати допомогу з безробіття та хто на неї має право
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Стало відомо, як довго можна отримувати допомогу з безробіття та хто на неї має право. Про це розповіли у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Розмір виплати залежить від страхового стажу. Максимальна сума – 8000 грн на місяць.

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.

Мінімальна виплата становить:

  • 1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;
  • 3 600 грн — для застрахованих осіб.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:

  • до 3-х років — 50% середньої зарплати;
  • 3-6 років — 55%;
  • 6-12 років — 60%;
  • 12-18 років — 65%;
  • 18 – 24 роки — 70%;
  • понад 30 років — 80%.

Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня календарного року).

Як отримати допомогу:

Зареєструватись як безробітний, подавши відповідну заяву:

  • офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території
  • онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості
  • через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії)
  • через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.

Необхідні документи:

  • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).
  • Ідентифікаційний код (ІПН).
  • Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).
  • Документи про освіту (якщо є).
  • Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).
  • Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.
  • Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.

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