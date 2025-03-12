Как долго можно получать пособие по безработице и кто на него имеет право

Максимальная сумма выплат – 8000 грн. в месяц.

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Стало известно, как долго можно получать пособие по безработице, и кто имеет на него право. Об этом рассказали в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Размер выплаты зависит от страхового стажа. Максимальная сумма – 8000 грн в месяц.

Выплата назначается с первого дня после регистрации статуса безработного.

Минимальная выплата составляет:

1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;

3 600 грн — для застрахованных лиц.

Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:

до 3 лет — 50% средней зарплаты;

3-6 лет — 55%;

6-12 лет — 60%;

12-18 лет — 65%;

18-24 года — 70%;

более 30 лет — 80%.

Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января календарного года).

Как получить пособие:

Зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:

офлайн — в любом центре занятости на безопасной территории;

онлайн — через портал Дія / электронный кабинет на сайте центра занятости;

через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия);

через мобильное приложение Государственной службы занятости.

Необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, еДокумент).

Идентификационный код (ИНН).

Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении / прекращении другого вида занятости).

Документы об образовании (если есть).

Военный учетный документ (для военнообязанных).

Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий) в случае невозможности прекратить его у работодателя.

Вид на постоянное жительство, удостоверение беженца, документ о дополнительной защите или временной защите.

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