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Как долго можно получать пособие по безработице и кто на него имеет право

07:00, 12 марта 2025
Максимальная сумма выплат – 8000 грн. в месяц.
Как долго можно получать пособие по безработице и кто на него имеет право
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Стало известно, как долго можно получать пособие по безработице, и кто имеет на него право. Об этом рассказали в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Размер выплаты зависит от страхового стажа. Максимальная сумма – 8000 грн в месяц.

Выплата назначается с первого дня после регистрации статуса безработного.

Минимальная выплата составляет:

  • 1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
  • 3 600 грн — для застрахованных лиц.

Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:

  • до 3 лет — 50% средней зарплаты;
  • 3-6 лет — 55%;
  • 6-12 лет — 60%;
  • 12-18 лет — 65%;
  • 18-24 года — 70%;
  • более 30 лет — 80%.

Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января календарного года).

Как получить пособие:

Зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:

  • офлайн — в любом центре занятости на безопасной территории;
  • онлайн — через портал Дія / электронный кабинет на сайте центра занятости;
  • через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия);
  • через мобильное приложение Государственной службы занятости.

Необходимые документы:

  • Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, еДокумент).
  • Идентификационный код (ИНН).
  • Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении / прекращении другого вида занятости).
  • Документы об образовании (если есть).
  • Военный учетный документ (для военнообязанных).
  • Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий) в случае невозможности прекратить его у работодателя.
  • Вид на постоянное жительство, удостоверение беженца, документ о дополнительной защите или временной защите.

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