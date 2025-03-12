Как долго можно получать пособие по безработице и кто на него имеет право

07:00, 12 марта 2025
Максимальная сумма выплат – 8000 грн. в месяц.
Стало известно, как долго можно получать пособие по безработице, и кто имеет на него право. Об этом рассказали в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Размер выплаты зависит от страхового стажа. Максимальная сумма – 8000 грн в месяц.
Выплата назначается с первого дня после регистрации статуса безработного.
Минимальная выплата составляет:
- 1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
- 3 600 грн — для застрахованных лиц.
Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:
- до 3 лет — 50% средней зарплаты;
- 3-6 лет — 55%;
- 6-12 лет — 60%;
- 12-18 лет — 65%;
- 18-24 года — 70%;
- более 30 лет — 80%.
Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января календарного года).
Как получить пособие:
Зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:
- офлайн — в любом центре занятости на безопасной территории;
- онлайн — через портал Дія / электронный кабинет на сайте центра занятости;
- через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия);
- через мобильное приложение Государственной службы занятости.
Необходимые документы:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, еДокумент).
- Идентификационный код (ИНН).
- Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении / прекращении другого вида занятости).
- Документы об образовании (если есть).
- Военный учетный документ (для военнообязанных).
- Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий) в случае невозможности прекратить его у работодателя.
- Вид на постоянное жительство, удостоверение беженца, документ о дополнительной защите или временной защите.
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