В Польщі затримано жінку, засуджену в Казахстані за торгівлю органами

Польські прикордонники затримали В Польщі затримано українку, яку розшукує Інтерпол.

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Польські прикордонники затримали 35-річну українку, яку розшукують правоохоронці Казахстану за участь у міжнародному злочинному угрупованні, що торгувало людськими органами. Жінка була заарештована, коли прямувала з Польщі в Україну, і під час перевірки документів було виявлено, що вона потрапила до бази Інтерполу.

За інформацією Reuters, українку засудили до 12 років позбавлення волі в Казахстані за торгівлю органами. У період з 2017 по 2019 рік вона брала участь у нелегальній діяльності, що включала збір та продаж людських органів, зокрема 56 нирок, на чорному ринку.

Зараз жінка перебуває під вартою в Польщі, де очікує на рішення суду щодо екстрадиції до Казахстану.

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