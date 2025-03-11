Практика судів
  1. В Україні

В Польщі затримано жінку, засуджену в Казахстані за торгівлю органами

23:30, 11 березня 2025
Польські прикордонники затримали В Польщі затримано українку, яку розшукує Інтерпол.
В Польщі затримано жінку, засуджену в Казахстані за торгівлю органами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польські прикордонники затримали 35-річну українку, яку розшукують правоохоронці Казахстану за участь у міжнародному злочинному угрупованні, що торгувало людськими органами. Жінка була заарештована, коли прямувала з Польщі в Україну, і під час перевірки документів було виявлено, що вона потрапила до бази Інтерполу.

За інформацією Reuters, українку засудили до 12 років позбавлення волі в Казахстані за торгівлю органами. У період з 2017 по 2019 рік вона брала участь у нелегальній діяльності, що включала збір та продаж людських органів, зокрема 56 нирок, на чорному ринку.

Зараз жінка перебуває під вартою в Польщі, де очікує на рішення суду щодо екстрадиції до Казахстану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Польща Інтерпол Казахстан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна готова зробити крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський вказав, що Україна сприймає пропозицію тимчасового припинення вогню по всій лінії фронту, і США мають переконати Росію зробити це.

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні – заява за результатами зустрічі делегацій США та України

В свою чергу, Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій у Джидді.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій

Цей режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ – спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

Також будуть визначені результати практичного завдання 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Штрафи від ТЦК можна буде сплатити у Резерв+ – Катерина Черногоренко пояснила, коли запрацює новий сервіс від Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що після прийняття закону запрацює нова сервісна послуга, за якою можна буде заплатити штраф від ТЦК у застосунку Резерв+

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді