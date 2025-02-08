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У Чорноморську 50-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху

22:00, 8 лютого 2025
В результаті отриманих травм жінка загинула на місці.
У Чорноморську 50-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху
Фото: od.npu.gov.ua
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У Чорноморську, що на Одещині, сталася смертельна подія – 50-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху житлового будинку й загинула на місці.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області, трагедія сталася на сходовому майданчику багатоповерхівки. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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