В Черноморске 50-летняя женщина выпала из окна девятого этажа

В результате полученных травм женщина погибла на месте.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Черноморске Одесской области произошло смертельное происшествие - 50-летняя женщина выпала из окна девятого этажа жилого дома и погибла на месте.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, трагедия произошла на лестничной площадке многоэтажки. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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