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«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США

15:30, 6 лютого 2025
Адміністрація Дональда Трампа розглядає колись маловідомий федеральний ІТ-підрозділ як «швейцарський армійський ніж» у своїх зусиллях капітально змінити федеральну бюрократію.
«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп відразу після своєї інавгурації, 20 січня, підписав указ про створення та впровадження Департаменту ефективності державного управління (DOGE). DOGE фактично очолив Ілон Маск. 

Цим указом Цифрову службу Сполучених Штатів (United States Digital Service, USDS), яка займалася оновленням державних сайтів, було перейменовано на Службу DOGE Сполучених Штатів (US DOGE Service). Вона створена при Виконавчому офісі Президента США.

Указ також передбачає, що після консультації з US DOGE Service кожен керівник федерального агентства створює у агентстві команду, що складається щонайменше з 4-х співробітників, які можуть включати спеціальних державних службовців, найнятих або призначених протягом 30 днів з дати цього указу.

Крім того, іншим указом Дональд Трамп наказав реформувати процес найму на державну службу у федеральних агентствах.

Отже, як зазначає The Washington Post, наразі команда Ілона Маска фактично перетворила цифрову службу з колись маловідомого федерального ІТ-підрозділу на «швейцарський ніж» своєї широкомасштабної кампанії знищення федеральної бюрократії.

Зокрема, представники US DOGE Service провели зустріч з працівниками Cлужби технологічної трансформації (TTS). Донедавна завданням TTS було зробити державні платформи інтуїтивно зрозумілими та доступними для користувачів. Підрозділ має співробітників у всіх агентствах і впливає на використання технологій в уряді, що робить його потужним важелем для просування мети команди Ілона Маска щодо скорочення федеральних витрат на трильйон доларів.

TTS допомагає розробляти платформи та інструменти, які лежать в основі багатьох державних служб, зокрема інструменти аналітики та плагіни API, які агентства можуть використовувати для швидшого розгортання технологій. Це означає, що група має доступ до великої кількості державних даних і систем різних установ.

«Під час зустрічі в понеділок співробітники відділу Cлужби технологічної трансформації (TTS) Управління загальних служб (GSA) запитали союзника Маска та випускника Tesla Томаса Шедда про майбутнє агентства після того, як він і його команда кілька днів засипали персонал питаннями про їхні досягнення та відгуки про їх роботу. Шедд, який був призначений директором підрозділу минулого місяця, сказав працівникам, що адміністрація розглядає їх як «швейцарські армійські ножі», які можуть надавати послуги всім федеральним агентствам», - зазначає видання.

«Ви, хлопці, робили це набагато довше, ніж я навіть здогадувався про існування вашої групи», — сказав Шедд, як цитує його The Washington Post. «Те, як адміністрація бачить вас, полягає в тому, що ви є своєрідним золотим стандартом того, як увійти й виконати роботу в цих агентствах, як зрозуміти технічні проблеми, які в них виникають», додав він.

«Зрозуміло, що федеральний уряд повинен мати такі команди, як TTS, які можуть бути розгорнуті для вирішення складних технічних проблем», — цитує WP слова Шедда. «Я хочу повторити, що адміністрація розглядає TTS, а також цифрові послуги США як два стовпи технічного таланту, і існують великі плани запровадити більше програмних технологій у федеральний уряд. І зараз ми розглядаємо це як один із цих двох стовпів, які забезпечують цю роботу».

Поряд з цим заступники Ілона Маска також оцінювали компетентність наявного персоналу, щоб визначити, кого залишити.

Одна з пропозицій до TTS включає створення «централізованого місця» для розміщення державних контрактів, щоб їх можна було аналізувати за допомогою штучного інтелекту.

Слід зазначити, що підрозділ TTS належить до GSA (Управління загальних служб, яке є окремим агентством в уряді США). GSA надає послуги та засоби зв'язку для урядових установ, транспорт та офісні приміщення федеральним службовцям, займається скороченням витрат, а також вирішує інші адміністративні завдання.

Керівників GSA також попросили скласти списки їхніх підпорядкованих службовців разом із нещодавніми досягненнями кожного.

Залучення TTS і перезавантаження GSA — це лише один з напрямків стратегії аудиту федерального уряду. Так, наразі федеральним агентствам наказали рекласифікувати інформаційних директорів як політичні посади, на які обиратиме Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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США

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«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США

Адміністрація Дональда Трампа розглядає колись маловідомий федеральний ІТ-підрозділ як «швейцарський армійський ніж» у своїх зусиллях капітально змінити федеральну бюрократію.

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