«Швейцарский армейский нож» для федеральной бюрократии – как перезагружают систему чиновников в США

Администрация Дональда Трампа рассматривает некогда малоизвестное федеральное ИТ-подразделение как «швейцарский армейский нож» в своих усилиях капитально изменить федеральную бюрократию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации, 20 января, подписал указ о создании и внедрении Департамента эффективности государственного управления (DOGE). DOGE фактически возглавил Илон Маск.

Этим указом Цифровая служба Соединенных Штатов (United States Digital Service, USDS), занимавшаяся обновлением государственных сайтов, была переименована в Службу DOGE Соединенных Штатов (US DOGE Service). Она создана при Исполнительном офисе Президента США.

Указ также предусматривает, что после консультации с US DOGE Service каждый руководитель федерального агентства создает в агентстве команду, состоящую по меньшей мере из 4 сотрудников, которые могут включать специальных государственных служащих, нанятых или назначенных в течение 30 дней с даты этого указа.

Кроме того, другим указом Дональд Трамп отдал приказ реформировать процесс найма на государственную службу в федеральных агентствах.

Итак, как отмечает The Washington Post, команда Илона Маска фактически превратила цифровую службу из некогда малоизвестного федерального ИТ-подразделения в «швейцарский нож» своей широкомасштабной кампании уничтожения федеральной бюрократии.

В частности, представители US DOGE Service провели встречу с работниками службы технологической трансформации (TTS). До недавнего времени задачей TTS было сделать государственные платформы интуитивно понятными и доступными для пользователей. Подразделение имеет сотрудников во всех агентствах и влияет на использование технологий в правительстве, что делает его мощным рычагом для продвижения цели команды Илона Маска по сокращению федеральных расходов на триллион долларов.

TTS помогает разрабатывать платформы и инструменты, лежащие в основе многих государственных служб, в том числе инструменты аналитики и плагины API, которые агентства могут использовать для более быстрого развертывания технологий. Это означает, что группа имеет доступ к большому количеству государственных данных и системам разных учреждений.

«Во время встречи в понедельник сотрудники отдела службы технологической трансформации (TTS) Управления общих служб (GSA) спросили союзника Маска и выпускника Tesla Томаса Шедда о будущем агентстве после того, как он и его команда несколько дней засыпали персонал вопросами об их достижениях и отзывах об их работе. Шедд, назначенный директором подразделения в прошлом месяце, сказал работникам, что администрация рассматривает их как «швейцарские армейские ножи», которые могут предоставлять услуги всем федеральным агентствам», - отмечает издание.

«Вы, ребята, делали это гораздо дольше, чем я даже догадывался о существовании вашей группы», - сказал Шедд, как цитирует его The Washington Post. «То, как администрация видит вас, заключается в том, что вы являетесь своеобразным золотым стандартом того, как войти и выполнить работу в этих агентствах, как понять технические проблемы, которые у них возникают», добавил он.

«Понятно, что федеральное правительство должно иметь такие команды, как TTS, которые могут быть развернуты для решения сложных технических проблем», - цитирует WP слова Шедда. «Я хочу повторить, что администрация рассматривает TTS, а также цифровые услуги США как два столпа технического таланта, и существуют большие планы внедрить больше программных технологий в федеральное правительство. И сейчас мы рассматриваем это как один из двух столпов, которые обеспечивают эту работу».

Наряду с этим, заместители Илона Маска также оценивали компетентность имеющегося персонала, чтобы определить, кого оставить.

Одно из предложений для TTS включает создание «централизованного места» для размещения государственных контрактов, чтобы их можно было анализировать с помощью искусственного интеллекта.

Следует отметить, что подразделение TTS принадлежит GSA (Управление общих служб, которое является отдельным агентством в правительстве США). GSA предоставляет услуги и средства связи для правительственных учреждений, транспорт и офисные помещения федеральным служащим, занимается сокращением расходов, а также решает другие административные задачи.

Руководителей GSA также попросили составить списки их подчиненных служащих вместе с недавними достижениями каждого.

Привлечение TTS и перезагрузка GSA – это лишь одно из направлений стратегии аудита федерального правительства. Так, федеральным агентствам приказали реклассифицировать информационных директоров как политические должности, на которые будет избирать Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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