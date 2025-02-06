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Ушел из жизни председатель Чечельницкого районного суда Валерий Моцный

15:51, 6 февраля 2025
Оборвалась жизнь председателя Чечельницкого районного суда Винницкой области Валерия Моцного.
Ушел из жизни председатель Чечельницкого районного суда Валерий Моцный
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Ушел из жизни председатель Чечельницкого районного суда Винницкой области Валерий Моцный. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Родился служитель Фемиды 3 марта 1962 года в Ракове Томашпольского района. Законодательное образование получил в Харьковском юридическом институте. В 1993 году его избрали судьей Чечельницкого районного суда. Впоследствии он возглавил это учреждение.

Как сообщается, трудовой путь Валерия Степановича насчитывает около сорока лет.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Степановича.

судья

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