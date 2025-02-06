Пішов з життя голова Чечельницького районного суду Валерій Моцний

Обірвалося життя голови Чечельницького районного суду Вінницької області Валерія Моцного.

Фото: Чечельницький районний суд Вінницької області

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Пішов з життя голова Чечельницького районного суду Вінницької області Валерій Моцний. Про це повідомляє пресслужба суду.

Народився служитель Феміди 3 березня 1962 року у Раковій Томашпільського району. Правничу освіту здобув у Харківському юридичному інституті. 1993 року його обрали суддею Чечельницького районногосуду. Згодом він очолив цю установу.

Як повідомляється, трудовий шлях Валерія Степановича налічує майже сорок років.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Валерія Степановича.