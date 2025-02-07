Як отримати безкоштовні електронні ключі для бізнесу та громадян – пояснення ДПС

Понад 432 тисячі платників податків отримали електронні сертифікати у 2024 році.

Фото з відкритих джерел

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У 2024 році понад 432 тисячі платників податків скористалися послугами Державної податкової служби, безкоштовно отримавши 1,15 мільйона кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Сучасний електронний підпис став важливим інструментом для бізнесу та громадян, спрощуючи процеси звітності, укладання угод та інші операції. Про це розповіли в ДПС.

Хто отримує електронні ключі?

Фізичні особи: 249 тисяч громадян отримали 510 тисяч кваліфікованих сертифікатів.

Юридичні особи: 182 тисячі компаній і організацій отримали майже 643 тисячі сертифікатів для ведення звітності та укладання угод.

Популярні цифрові сервіси:

Швидке оновлення сертифікатів: 148,9 тисячі платників скористалися дистанційним оновленням сертифікатів за 2-3 хвилини.

Електронні запити: Сформовано 454 тисячі кваліфікованих сертифікатів, з яких 47,5 тисячі — для програмних РРО.

Як отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги?

Ознайомитися з правилами на вебсайті ДПС.

Підготувати необхідні реєстраційні документи (перелік на сайті).

Пройти реєстрацію в пункті реєстрації з оригіналами документів.

Мати носій для збереження особистого ключа.

Оновити сертифікат можна самостійно через сервіс дистанційного формування за умови, що сертифікат є чинним і реєстраційні дані не змінювались. Новий ключ буде дійсним до 2 років.

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