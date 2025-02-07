Як отримати безкоштовні електронні ключі для бізнесу та громадян – пояснення ДПС

У 2024 році понад 432 тисячі платників податків скористалися послугами Державної податкової служби, безкоштовно отримавши 1,15 мільйона кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Сучасний електронний підпис став важливим інструментом для бізнесу та громадян, спрощуючи процеси звітності, укладання угод та інші операції. Про це розповіли в ДПС.
Хто отримує електронні ключі?
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Як отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги?
Оновити сертифікат можна самостійно через сервіс дистанційного формування за умови, що сертифікат є чинним і реєстраційні дані не змінювались. Новий ключ буде дійсним до 2 років.
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