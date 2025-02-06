Вистачило лише на півроку — суддя несподівано звільнився з посади, хоча лише у липні став суддею

Звільнення судді за його власним бажанням відбулося у рекордні строки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 6 лютого 2025 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням, яку надіслав суддя Подільського райсуду міста Києва Олександр Красноборов.

Зазначимо, що на посаду судді Олександр Красноборов був призначений Указом Президента лише 4 липня 2024 року.

А вже 16 січня до Ради правосуддя надійшла заява про звільнення судді за власним бажанням.

Чому суддя вирішив звільнитися через півроку після того, як розпочав свою кар’єру, наразі невідомо, оскільки ВРП не з’ясовувала мотиви судді.

Олександр Красноборов до того, як стати суддею, працював юрисконсультом Міжнародної комісії з питань зниклих безвісті (МКЗБ, ICMP), а ще раніше – адвокатом та прокурором Генеральної прокуратури.

Проживав Олександр Красноборов у Королівстві Нідерланди, де знаходиться головний офіс МКЗБ.

Також у Нідерландах мешкає дружина Олександра Красноборова, Мирослава Красноборова, яка працює прокурором від України зі зв’язку для Євроюсту та здійснює свою діяльність у складі дипломатичної місії України в Нідерландах.

Нагадаємо, що 27 лютого 2024 року Олександр Красноборов, який є учасником добору на посади суддів 2017 року, вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС № 4 і отримав рекомендацію для призначення на посаду судді Подільського райсуду міста Києва.

Під час співбесіди кандидат повідомив, що «готовий повернутися в Україну» та «підсилити Подільський райсуд».

Також він додав, що «сім’я підтримує» його бажання стати суддею.

«Я завжди працював на Україну та для України» - розповів тоді Олександр Красноборов членам ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.