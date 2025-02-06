Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вистачило лише на півроку — суддя несподівано звільнився з посади, хоча лише у липні став суддею

15:11, 6 лютого 2025
Звільнення судді за його власним бажанням відбулося у рекордні строки.
Вистачило лише на півроку — суддя несподівано звільнився з посади, хоча лише у липні став суддею
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 6 лютого 2025 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням, яку надіслав суддя Подільського райсуду міста Києва Олександр Красноборов.

Зазначимо, що на посаду судді Олександр Красноборов був призначений Указом Президента лише 4 липня 2024 року.

А вже 16 січня до Ради правосуддя надійшла заява про звільнення судді за власним бажанням.

Чому суддя вирішив звільнитися через півроку після того, як розпочав свою кар’єру, наразі невідомо, оскільки ВРП не з’ясовувала мотиви судді.

Олександр Красноборов до того, як стати суддею, працював юрисконсультом Міжнародної комісії з питань зниклих безвісті (МКЗБ, ICMP), а ще раніше – адвокатом та прокурором Генеральної прокуратури.

Проживав Олександр Красноборов у Королівстві Нідерланди, де знаходиться головний офіс МКЗБ.  

Також у Нідерландах мешкає дружина Олександра Красноборова, Мирослава Красноборова, яка працює прокурором від України зі зв’язку для Євроюсту та здійснює свою діяльність у складі дипломатичної місії України в Нідерландах.

Нагадаємо, що 27 лютого 2024 року Олександр Красноборов, який є учасником добору на посади суддів 2017 року, вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС № 4 і отримав рекомендацію для призначення на посаду судді Подільського райсуду міста Києва.

Під час співбесіди кандидат повідомив, що «готовий повернутися в Україну» та «підсилити Подільський райсуд».

Також він додав, що «сім’я підтримує» його бажання стати суддею.

«Я завжди працював на Україну та для України» - розповів тоді Олександр Красноборов членам ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя звільнення ВРП Подільський райсуд Києва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка просила встановити факт її народження в Австрії — що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що заява про встановлення факту народження у Австрії не підлягає розгляду судом України, оскільки юридичний факт, який просить встановити заявниця, ймовірно, мав місце в іноземній державі, а також, що справа окремого провадження повинна стосуватися особистого статусу громадянина України, а в матеріалах справи є відомості, що заявниця є громадянкою Ізраїлю.

«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США

Адміністрація Дональда Трампа розглядає колись маловідомий федеральний ІТ-підрозділ як «швейцарський армійський ніж» у своїх зусиллях капітально змінити федеральну бюрократію.

Вистачило лише на півроку — суддя несподівано звільнився з посади, хоча лише у липні став суддею

Звільнення судді за його власним бажанням відбулося у рекордні строки.

В Україні призупинив роботу Американський дім

Американський дім адмініструвався міжнародною громадською організацією IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

Зобов’язання медіа видаляти коментарі читачів, які ображають третіх осіб, відповідає рішенню ЄСПЛ – у комітеті послалися на висновок консультанта Ради Європи

Комітет з питань свободи слова закликав Президента швидше підписати закон, що дає медіа 3 дні з отримання ухвали суду про відкриття провадження, на вирішення питання – видалити коментар читача, який ображає третіх осіб, або судитися.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду