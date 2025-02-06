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Хватило всего на полгода — судья неожиданно уволился с должности, хотя только в июле стал судьей

15:11, 6 февраля 2025
Увольнение судьи по его собственному желанию произошло в рекордно короткие сроки.
Хватило всего на полгода — судья неожиданно уволился с должности, хотя только в июле стал судьей
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Высший совет правосудия 6 февраля 2025 года удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию, которое направил судья Подольского райсуда города Киева Александр Красноборов.

Отметим, что на должность судьи Александр Красноборов был назначен Указом Президента только 4 июля 2024 года.

А уже 16 января в Совет правосудия поступило заявление об увольнении судьи по собственному желанию.

Почему судья решил уволиться через полгода после того, как начал свою карьеру, пока неизвестно, поскольку ВСП не выяснял мотивы судьи.

Александр Красноборов до того, как стать судьей, работал юрисконсультом Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), а еще раньше – адвокатом и прокурором Генеральной прокуратуры.

Проживал Александр Красноборов в Королевстве Нидерланды, где находится головной офис ICMP.

Также в Нидерландах проживает жена Александра Красноборова, Мирослава Красноборова, которая работает прокурором Украины по связям с Евроюстом и осуществляет свою деятельность в составе дипломатической миссии Украины в Нидерландах.

Напомним, что 27 февраля 2024 года Александр Красноборов, который является участником отбора на должности судей 2017 года, удачно прошел собеседование с коллегией ВККС № 4 и получил рекомендацию для назначения на должность судьи Подольского райсуда города Киева.

Во время собеседования кандидат сообщил, что «готов вернуться в Украину» и «усилить Подольский райсуд».

Также он добавил, что «семья поддерживает» его желание стать судьей.

«Я всегда работал на Украине и для Украины» – рассказал тогда Александр Красноборов членам ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья увольнение ВСП Подольский райсуд Киева

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