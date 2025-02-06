Добровольная уплата алиментов до выдачи судебного приказа не свидетельствует об отсутствии алиментных обязательств — суд

Отец двоих детей обратился в суд с требованием признать судебный приказ о взыскании алиментов не подлежащим исполнению, поскольку с 2023 года добровольно платил алименты без спора относительно их размера.

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Отец двоих детей обратился в суд с требованием признать судебный приказ о взыскании с него алиментов на содержание сыновей не подлежащим исполнению. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По словам мужчины, с 2023 года добровольно ежемесячно платил алименты в пользу их матери на содержание каждого ребенка и между ними не было спора по поводу уплаты алиментов и их размера. Однако в 2024 году местный суд издал судебный приказ о взыскании с него алиментов на сыновей.

Мужчина считает, что у взыскательницы не было правовых оснований для обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Поскольку обязанность должника по уплате алиментов отсутствует в связи с его добровольным исполнением, то, по его мнению, судебный приказ как исполнительный документ не подлежит исполнению.

Волочисский районный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал. Заявитель обжаловал определение в апелляционный суд: просил его отменить и удовлетворить его заявление о признании судебного приказа не подлежащим исполнению.

Апелляционный суд отметил, что по статье 432 Гражданского процессуального кодекса Украины суд может признать исполнительное письмо таким, что не подлежит исполнению только в случае, если оно было выдано ошибочно или если у должника полностью или частично отсутствует обязанность в связи с его прекращением.

Коллегия судей указала, что стороны имеют двух малолетних детей, которых оба родителя обязаны содержать до достижения ими совершеннолетия. Поэтому суд первой инстанции правомерно издал судебный приказ о взыскании с отца в пользу матери, с которой сыновья проживают, алиментов на их содержание.

«Добровольная уплата [отцом] алиментов на детей в период до выдачи судом судебного приказа не свидетельствует об отсутствии у него алиментных обязательств, поэтому суд обоснованно отклонил этот довод должника», – говорится в постановлении ХАС.

Ввиду того, что материально-правовых и процессуально правовых оснований для неисполнения судебного приказа нет, то суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о безосновательности требований о признании исполнительного документа не подлежащим исполнению, констатировал апелляционный суд. Следовательно, оставил без удовлетворения апелляционные требования заявителя.

С постановлением апелляционного суда по делу №671/2160/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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