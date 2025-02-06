В Тернопольской области будут судить мужчин, которые гаечным ключом и ножом убили дикого кабана

Трое жителей Тернопольщины убили дикого кабана в поле.

Фото: provse.te.ua

В Тернопольской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех жителей Тернопольского района по факту жестокого обращения с животным, что привело к его гибели. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что к инциденту были причастны работник одного из аграрных предприятий, осуществлявший сбор кукурузы в поле в Тернопольском районе, и двое вольнонаемных водителей, перевозивших автомобилями собранный урожай.

Во время сельскохозяйственных работ в жатку комбайна попал дикий кабан. Он не мог нормально передвигаться, потому что получил повреждение конечностей. Пользуясь беспомощным состоянием животного, обвиняемые нанесли ему дополнительные телесные повреждения металлическим гаечным ключом и ножом.

В ОГП добавили, что обвиняемые в ходе следствия уже добровольно возместили более 300 тыс грн экологического ущерба, нанесенного окружающей среде в результате совершенного уголовного правонарушения.

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