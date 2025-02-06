Практика судов
  1. В Украине

В Тернопольской области будут судить мужчин, которые гаечным ключом и ножом убили дикого кабана

16:27, 6 февраля 2025
Трое жителей Тернопольщины убили дикого кабана в поле.
В Тернопольской области будут судить мужчин, которые гаечным ключом и ножом убили дикого кабана
Фото: provse.te.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех жителей Тернопольского района по факту жестокого обращения с животным, что привело к его гибели. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что к инциденту были причастны работник одного из аграрных предприятий, осуществлявший сбор кукурузы в поле в Тернопольском районе, и двое вольнонаемных водителей, перевозивших автомобилями собранный урожай.

Во время сельскохозяйственных работ в жатку комбайна попал дикий кабан. Он не мог нормально передвигаться, потому что получил повреждение конечностей. Пользуясь беспомощным состоянием животного, обвиняемые нанесли ему дополнительные телесные повреждения металлическим гаечным ключом и ножом.

В ОГП добавили, что обвиняемые в ходе следствия уже добровольно возместили более 300 тыс грн экологического ущерба, нанесенного окружающей среде в результате совершенного уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина просила установить факт ее рождения в Австрии — что решил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что заявление об установлении факта рождения в Австрии не подлежит рассмотрению судом Украины, поскольку юридический факт, который просит установить заявительница, вероятно имел место в иностранном государстве, а также, что дело отдельного производства должно касаться личного статуса гражданина Украины, а в материалах дела есть сведения, что заявительница является гражданкой Израиля.

«Швейцарский армейский нож» для федеральной бюрократии – как перезагружают систему чиновников в США

Администрация Дональда Трампа рассматривает некогда малоизвестное федеральное ИТ-подразделение как «швейцарский армейский нож» в своих усилиях капитально изменить федеральную бюрократию.

Хватило всего на полгода — судья неожиданно уволился с должности, хотя только в июле стал судьей

Увольнение судьи по его собственному желанию произошло в рекордно короткие сроки.

В Украине приостановил работу Американский дом

Американский дом администрировался международной общественной организацией IREX, получавшей средства от Государственного департамента США и USAID.

Обязательство медиа удалять комментарии читателей, оскорбляющие третьих лиц, соответствует решению ЕСПЧ – в комитете сослались на заключение консультанта Совета Европы

Комитет по вопросам свободы слова призвал Президента быстрее подписать закон, дающий медиа 3 дня с получения определения суда об открытии производства, на решение вопроса – удалить комментарий читателя, оскорбляющий третьих лиц, или судиться.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду