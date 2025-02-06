Высшее образование, изучение языков, перевод на «бюджет» – возможности для рекрутов и их семей

Образовательные возможности для военнослужащих: карьерный рост, обучение в вузах и программы НАТО.

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Украинские военнослужащие, в частности те, кто присоединился к армии через центры рекрутинга, получают широкий доступ к образовательным возможностям. Это открывает перед ними перспективы карьерного роста и профессионального развития. Об этом сообщили в Минобороны.

Основные возможности для военных:

- Выбор военной профессии с учетом личных пожеланий.

- Обучение в военных учебных заведениях и подразделениях ЗВО для получения степени бакалавра.

- Получение гражданского образования без отрыва от службы после подписания второго контракта.

- Бесплатное изучение иностранных языков.

- Приоритетное направление на обучение в странах НАТО.

- Программы повышения квалификации и получения новых военных специальностей.

- Профессиональная адаптация после увольнения с военной службы.

Льготы для семей военных:

- Дети имеют приоритетное право на зачисление в детсады, школы и оздоровительные лагеря.

- Члены семей могут перевестись в государственные учебные заведения по месту прохождения службы военнослужащего.

- Студенты, которые учились за собственные средства, могут быть переведены на государственный заказ.

«Военная служба дает шанс получить высшее образование, профессиональное военное образование, выучить иностранный язык, пройти обучение в странах НАТО, а также профессионально развиваться, обучаясь на курсах повышения квалификации», - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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