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Вища освіта, вивчення мов, переведення на «бюджет» – можливості для рекрутів та їхніх сімей

20:55, 6 лютого 2025
Освітні можливості для військовослужбовців: кар'єрний ріст, навчання у ВНЗ та програми НАТО.
Вища освіта, вивчення мов, переведення на «бюджет» – можливості для рекрутів та їхніх сімей
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Українські військовослужбовці, зокрема ті, хто приєднався до армії через центри рекрутингу, отримують широкий доступ до освітніх можливостей. Це відкриває перед ними перспективи кар'єрного зростання та професійного розвитку. Про це повідомили в Міноборони.

Основні можливості для військових:

  • Обрання військової професії з урахуванням особистих побажань.
  • Навчання у військових навчальних закладах та підрозділах ЗВО для здобуття ступеня бакалавра.
  • Отримання цивільної освіти без відриву від служби після підписання другого контракту.
  • Безкоштовне вивчення іноземних мов.
  • Пріоритетне направлення на навчання у країнах НАТО.
  • Програми підвищення кваліфікації та отримання нових військових спеціальностей.
  • Професійна адаптація після звільнення з військової служби.

Пільги для сімей військових:

  • Діти мають пріоритетне право на зарахування до дитсадків, шкіл та оздоровчих таборів.
  • Члени сімей можуть перевестися до державних навчальних закладів за місцем проходження служби військовослужбовця.
  • Студенти, які навчалися за власні кошти, можуть бути переведені на державне замовлення.

«Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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