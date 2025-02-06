Вища освіта, вивчення мов, переведення на «бюджет» – можливості для рекрутів та їхніх сімей

Освітні можливості для військовослужбовців: кар'єрний ріст, навчання у ВНЗ та програми НАТО.

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Українські військовослужбовці, зокрема ті, хто приєднався до армії через центри рекрутингу, отримують широкий доступ до освітніх можливостей. Це відкриває перед ними перспективи кар'єрного зростання та професійного розвитку. Про це повідомили в Міноборони.

Основні можливості для військових:

Обрання військової професії з урахуванням особистих побажань.

Навчання у військових навчальних закладах та підрозділах ЗВО для здобуття ступеня бакалавра.

Отримання цивільної освіти без відриву від служби після підписання другого контракту.

Безкоштовне вивчення іноземних мов.

Пріоритетне направлення на навчання у країнах НАТО.

Програми підвищення кваліфікації та отримання нових військових спеціальностей.

Професійна адаптація після звільнення з військової служби.

Пільги для сімей військових:

Діти мають пріоритетне право на зарахування до дитсадків, шкіл та оздоровчих таборів.

Члени сімей можуть перевестися до державних навчальних закладів за місцем проходження служби військовослужбовця.

Студенти, які навчалися за власні кошти, можуть бути переведені на державне замовлення.

«Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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