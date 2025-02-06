Верховный Суд объяснил, что считается началом военной службы гражданина во время мобилизации

Началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего ТЦК и СП, а не факт принятия военной присяги – заключение Верховного Суда.

Источник фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода / АрмияInform

Для гражданина, призванного на военную службу во время мобилизации, в особый период, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего ТЦК и СП, а не факт принятия им военной присяги. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за ч. 4 ст. 402 КК України, який відмовився від виконання бойового розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони, що могло призвести до прориву російсько-окупаційними військами на цій ділянці оборони. У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований.

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій, оскільки службовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець категорично відмовився приймати присягу, що підриває не лише боєготовність військових формувань, але й авторитет Збройних Сил України в цілому. Відсутність в обвинуваченого належної військової підготовки обумовлена його поведінкою, ставленням до військової служби та не бажанням її проходження, оскільки він не виконав наказ отримати зброю і вирушити на полігон для проведення навчальних стрільб.

З огляду на приписи ст. 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Для обвинуваченого як для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Постанова ККС ВС від 15 січня 2025 року у справі № 233/2667/23 (провадження № 51-4715км24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.