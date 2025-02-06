Во Львовской области мобилизованный учитель отсудил у отдела образования 380 тысяч гривен невыплаченной зарплаты

26 февраля 2022 учителя призвали на военную службу из запаса, а уже с июля ему прекратили выплачивать средний заработок.

Иллюстративное фото, источник - nus.org.ua

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Во Львовской области учитель через суд обязал начислить ему 380 тысяч гривен невыплаченной зарплаты после мобилизации на военную службу. Решение по делу №459/2482/24 обнародовал Червоноградский городской суд Львовской области.

Как указывается в материалах дела, истец до полномасштабного вторжения РФ работал в гимназии №10 Шептицкого горсовета.

26 февраля 2022 г. его призвали на военную службу из запаса, после чего его освободили от выполнения работы с сохранением места работы, должности и среднего заработка на период прохождения военной службы.

Средний заработок ему прекратили выплачивать 19 июля 2022 года, что, по мнению истца, незаконно.

Представитель гимназии сообщил, что учителю перестали выплачивать среднюю зарплату из-за внесения изменений в ч.3 ст.119 Кодекса законов о труде Украины.

Суд установил, что для педагогических или научно педагогических работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, была сохранена гарантия выплаты среднего заработка.

«В части второй статьи 57 Закона Украины «Об образовании» содержится специальная норма по положениям ч.3 ст. 119 КЗоТ Украины, поскольку распространяется на педагогических или научно-педагогических работников; специальная норма (ч.2 ст.57 Закона Украины «Об образовании») имеет преимущество над общей (ч.3 ст.199 КЗоТ)», – говорится в решении.

Суд удовлетворил иск мобилизованного педагога и обязал отдел образования Шептицкого горсовета начислить ему 380 тысяч гривен невыплаченного среднего заработка с июля 2022 по декабрь 2023 года. С указанной суммы должны вычислить налоги и сборы.

Решение суда еще можно обжаловать.

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