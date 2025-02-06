На Львівщині мобілізований вчитель відсудив у відділу освіти 380 тисяч гривень невиплаченої зарплати

26 лютого 2022 року вчителя призвали на військову службу із запасу, а вже з липня йому припинили виплачувати середній заробіток.

Ілюстративне фото, джерело - nus.org.ua

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На Львівщині вчитель через суд зобов’язав нарахувати йому 380 тисяч гривень невиплаченої зарплати після мобілізації на військову службу. Рішення у справі №459/2482/24 оприлюднив Червоноградський міський суд Львівської області.

Як вказується у матеріалах справи, позивач до повномасштабного вторгнення РФ працював у гімназії №10 Шептицької міськради.

26 лютого 2022 року його призвали на військову службу із запасу, після чого його звільнили від виконання роботи зі збереженням місця праці, посади та середнього заробітку на період проходження військової служби.

Середній заробіток йому припинили виплачувати 19 липня 2022 року, що, на думку позивача, є незаконно.

Представник гімназії повідомив, що вчителю припинили виплачувати середню зарплату через внесення змін до ч.3 ст.119 Кодексу законів про працю України.

Суд встановив, що для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, була збережена гарантія виплати середнього заробітку.

«У частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» міститься спеціальна норма щодо положень ч.3 ст. 119 КЗпП України, оскільки поширюється на педагогічних чи науково-педагогічних працівників; спеціальна норма (ч.2 ст.57 Закону України «Про освіту») має перевагу над загальною (ч.3 ст.199 КЗпП)», – йдеться у рішенні.

Суд задовольнив позов мобілізованого педагога та зобов’язав відділ освіти Шептицької міськради нарахувати йому 380 тисяч гривень невиплаченого середнього заробітку із липня 2022 року по грудень 2023 року. Із вказаної суми мають вирахувати податки та збори.

Рішення суду ще можна оскаржити.

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