На Тернопільщині судитимуть чоловіків, які гайковим ключем та ножем вбили дикого кабана

Троє жителів Тернопільщини вбили дикого кабана у полі.

Фото: provse.te.ua

На Тернопільщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів Тернопільського району за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що до інциденту були причетні працівник одного з аграрних підприємств, який здійснював збір кукурудзи у полі в Тернопільському районі, і двоє вільнонайманих водіїв, що перевозили автомобілями зібраний врожай.

Під час сільськогосподарських робіт в жатку комбайна потрапив дикий кабан. Він не міг нормально пересуватися, бо отримав ушкодження кінцівок. Користуючись безпорадним станом тварини, обвинувачені завдали їй додаткових тілесних ушкоджень металевим гайковим ключем та ножем.

У ОГП додали, що обвинувачені під час слідства вже добровільно відшкодували понад 300 тис грн екологічних збитків, завданих довкіллю внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

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