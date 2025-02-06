Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині судитимуть чоловіків, які гайковим ключем та ножем вбили дикого кабана

16:27, 6 лютого 2025
Троє жителів Тернопільщини вбили дикого кабана у полі.
На Тернопільщині судитимуть чоловіків, які гайковим ключем та ножем вбили дикого кабана
Фото: provse.te.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів Тернопільського району за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що до інциденту були причетні працівник одного з аграрних підприємств, який здійснював збір кукурудзи у полі в Тернопільському районі, і двоє вільнонайманих водіїв, що перевозили автомобілями зібраний врожай. 

Під час сільськогосподарських робіт в жатку комбайна потрапив дикий кабан.  Він не міг нормально пересуватися, бо отримав ушкодження кінцівок. Користуючись безпорадним станом тварини, обвинувачені завдали їй додаткових тілесних ушкоджень металевим гайковим ключем та ножем.

У ОГП додали, що обвинувачені під час слідства вже добровільно відшкодували понад 300 тис грн екологічних збитків, завданих довкіллю внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Факт того, що військовослужбовець не складав військову присягу, не заважає його засудженню за відмову від виконання наказу командира – Верховний Суд

Військовослужбовця, який не складав військової присяги, також можуть засудити за відмову виконувати наказ командира – Верховний Суд.

Володимир Зеленський підписав закон про заборону вилучати органи для трансплантації у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями, та у загиблих військових

Президент підписав закон про заборону вилучати органи для трансплантації у загиблих військових та у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями чи силовими структурами.

Генеральні інспектори вже працюють в Україні та у США стосовно відслідковування коштів, які мала отримати Україна – Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що стосовно питання, скільки було фактично надано коштів Україні, вже розпочалася робота генеральних інспекторів.

Жінка просила встановити факт її народження в Австрії — що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що заява про встановлення факту народження у Австрії не підлягає розгляду судом України, оскільки юридичний факт, який просить встановити заявниця, ймовірно, мав місце в іноземній державі, а також, що справа окремого провадження повинна стосуватися особистого статусу громадянина України, а в матеріалах справи є відомості, що заявниця є громадянкою Ізраїлю.

«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США

Адміністрація Дональда Трампа розглядає колись маловідомий федеральний ІТ-підрозділ як «швейцарський армійський ніж» у своїх зусиллях капітально змінити федеральну бюрократію.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду