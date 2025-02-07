Как получить бесплатные электронные ключи для бизнеса и граждан – объяснение ГНС

В 2024 году более 432 тысяч налогоплательщиков воспользовались услугами Государственной налоговой службы, бесплатно получив 1,15 миллиона квалифицированных сертификатов открытых ключей. Современная электронная подпись стала важным инструментом для бизнеса и граждан, упрощая процессы отчетности, заключения сделок и другие операции. Об этом рассказали в ГНС.
Кто получает электронные ключи?
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Обновить сертификат можно самостоятельно через сервис дистанционного формирования при условии, что сертификат является действующим и регистрационные данные не менялись. Новый ключ будет действительным до 2 лет.
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