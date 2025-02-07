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Как получить бесплатные электронные ключи для бизнеса и граждан – объяснение ГНС

20:44, 7 февраля 2025
Более 432 тысяч налогоплательщиков получили электронные сертификаты в 2024 году.
Как получить бесплатные электронные ключи для бизнеса и граждан – объяснение ГНС
Фото из открытых источников
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В 2024 году более 432 тысяч налогоплательщиков воспользовались услугами Государственной налоговой службы, бесплатно получив 1,15 миллиона квалифицированных сертификатов открытых ключей. Современная электронная подпись стала важным инструментом для бизнеса и граждан, упрощая процессы отчетности, заключения сделок и другие операции. Об этом рассказали в ГНС.

Кто получает электронные ключи?

  • Физические лица: 249 тысяч граждан получили 510 тысяч квалифицированных сертификатов.
  • Юридические лица: 182 тысячи компаний и организаций получили почти 643 тысячи сертификатов для ведения отчетности и заключения сделок.

Популярные цифровые сервисы:

  • Быстрое обновление сертификатов: 148,9 тысячи плательщиков воспользовались дистанционным обновлением сертификатов за 2-3 минуты.
  • Электронные запросы: Сформировано 454 тысячи квалифицированных сертификатов, из которых 47,5 тысячи - для программных РРО.

Как получить квалифицированные электронные доверительные услуги?

  • Ознакомиться с правилами на веб-сайте ГНС.
  • Подготовить необходимые регистрационные документы (перечень на сайте).
  • Пройти регистрацию в пункте регистрации с оригиналами документов.
  • Иметь носитель для сохранения личного ключа.

Обновить сертификат можно самостоятельно через сервис дистанционного формирования при условии, что сертификат является действующим и регистрационные данные не менялись. Новый ключ будет действительным до 2 лет.

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бизнес налоговая ГНС

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