У Мінцифри повідомили, що мають багато спільних проектів з USAID, але робота над ними не зупиниться через аудит у США

Незважаючи на те, що частка USAID була значною у фінансуванні проектів Мінцифри, і воно фінансувало навіть розвиток «Дії», проекти не зупиняться.

Джерело фото: zmina.info

Як раніше повідомляло Forbes.ua, Мінцифри доведеться шукати нового донора на заміну американському Агентству USAID, що на 3 місяці зупиняє фінансування низки програм в Україні. «Агентство давало гроші на проекти від розвитку «Дії» до стратегії регулювання штучного інтелекту (ШІ)», зазначає видання.

Разом із тим, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив, що Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID, проте шукає альтернативні джерела фінансування на випадок, якщо програми агентства не будуть відновлені після завершення аудиту.

«USAID дійсно є нашим стратегічним партнером. Багато з ними зробили, купу різних цифрових проектів. Я можу вам дати тільки публічну інформацію: триває аудит, буде на три місяці, після цього буде якесь рішення. Ми думаємо, що все ж таки цифрові ініціативи залишаться», - цитує Борнякова Інтерфакс-Україна.

За його словами, Мінцифри активно працює над залученням альтернативного фінансування від інших країн-партнерів.

«Також ми почали розмовляти з іншими країнами, які також нам допомагають, щоб замістити. Якщо навіть буде такий сценарій, що вони зупиняють повністю, то я думаю, що ми знайдемо шляхи, як продовжувати далі наші цифрові проекти», - сказав Борняков.

Зазначимо, що за даними Кабміну, через USAID була передбачена програма фінансування програми «Підтримка Цифрової Трансформації» №5458-04.

Вартість програми складала 150 млн доларів США, і вона була розрахована з грудня 2023 року по грудень 2028 року.

Серед отримувачів були Міністерство цифрової трансформації і ДП «ДІЯ».

Виконавцями виступали зокрема Eurasia Foundation (Фонд «Євразія»); Open Contracting Partnership (Партнерство відкритого контрактування); Women in Digital Transformation (Жінки у цифровій трансформації); Міжнародна благодійна організація «Фонд східна Європа»; Громадська організація «Інститут Київська Школа Економіки»; Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна»; Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації»; Громадська організація «Офіс ефективного регулювання», Громадська організація «Соціал Буст».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Разом з тим, є й інші спільні проекти, зокрема «Підтримка ЄС цифрової трансформації України» на 17,4 млн євро, де виконавцем виступає неурядова організація «Академія електронного управління».

Нижче наводимо план закупівлі на 97 млн доларів від USAID.

Автор: Наталя Мамченко

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