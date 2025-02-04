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В Минцифре сообщили, что имеют много совместных проектов с USAID, но работа над ними не остановится из-за аудита в США

18:54, 4 февраля 2025
Несмотря на то, что доля USAID была значительной в финансировании проектов Минцифры, и оно финансировало даже развитие Дії, проекты не остановятся.
В Минцифре сообщили, что имеют много совместных проектов с USAID, но работа над ними не остановится из-за аудита в США
Источник фото: zmina.info
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Как ранее сообщало Forbes.ua, Минцифры придется искать нового донора взамен американскому Агентству USAID, которое на 3 месяца останавливает финансирование ряда программ в Украине. «Агентство давало деньги на проекты от развития «Дії» до стратегии регулирования искусственного интеллекта (ИИ)», отмечает издание.

Вместе с тем, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков сообщил, что Минцифры не прекращает работать над цифровыми проектами, начатыми в партнерстве с USAID, однако ищет альтернативные источники финансирования на случай, если программы агентства не будут возобновлены после завершения аудита.

«USAID действительно является нашим стратегическим партнером. Многие с ними сделали, кучу разных цифровых проектов. Я могу вам дать только публичную информацию: идет аудит, будет на три месяца, после этого будет какое-то решение. Мы думаем, что все-таки цифровые инициативы останутся», – цитирует Борнякова Интерфакс-Украина.

По его словам, Минцифры активно работает над привлечением альтернативного финансирования от других стран-партнеров.

«Также мы начали разговаривать с другими странами, которые тоже нам помогают, чтобы заместить. Если даже будет такой сценарий, что они останавливают полностью, то я думаю, что мы найдем пути, как дальше продолжать наши цифровые проекты», - сказал Борняков.

Отметим, что по данным Кабмина через USAID была предусмотрена программа финансирования программы «Поддержка Цифровой Трансформации» №5458-04.

Стоимость программы составляла 150 млн долларов США, и она была рассчитана с декабря 2023 года по декабрь 2028 года.

Среди получателей были Министерство цифровой трансформации и ГП «ДІЯ».

Исполнителями выступали в частности Eurasia Foundation (Фонд "Евразия"); Open Contracting Partnership (Партнерство открытого контракта); Women in Digital Transformation (Женщины в цифровой трансформации); Международная благотворительная организация "Фонд восточная Европа"; Общественная организация "Институт Киевская Школа Экономики"; Общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина»; Общественная организация "Институт аналитики и адвокации"; Общественная организация "Офис эффективного регулирования", Общественная организация "Социал Буст".

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дія.

Вместе с тем есть и другие совместные проекты, в частности «Поддержка ЕС цифровой трансформации Украины» на 17,4 млн евро, где исполнителем выступает неправительственная организация «Академия электронного управления».

Ниже приводим план закупки на 97 млн. долларов от USAID.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Дия Министерство цифровой трансформации

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