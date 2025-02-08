35 українських захисників виступлять на перших зимових «Іграх Нескорених» у Ванкувері

550 спортсменів з 25 країн змагатимуться на зимових «Іграх Нескорених» у Ванкувері.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 8 по 16 лютого 2025 року в канадських містах Ванкувер та Вістлер відбудуться перші зимові «Ігри Нескорених», міжнародні змагання для поранених військових та ветеранів. Цього року участь у турнірі візьмуть 550 спортсменів з 25 країн, серед яких 35 українських захисників. Про це повідомили в Міноборони.

Вперше в історії зимових Ігор учасники змагатимуться у таких видах спорту, як гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон, а також у керлінгу на колісних кріслах.

«Цьогорічні змагання відкриють ще більше можливостей продемонструвати світу незламність українських захисників. Їхній волі до перемоги на полі бою не було рівних, їхня воля до спортивних перемог захоплює та надихає. На попередньому турнірі ми, нагадаю, вибороли 34 медалі, що стало рекордом для української збірної. Пишаємося кожним учасником і вболіваємо за наших героїв», - висловив підтримку заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

До складу збірної України цього року увійде на десять захисників більше, ніж минулого разу, оскільки міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту. Підготовка до Ігор тривала шість місяців, а 31 січня команда вирушила до Канади для заключного тренувального збору.

«Ігри Нескорених» були започатковані принцом Гаррі у 2014 році, і з 2017 року українці регулярно беруть участь у цих престижних змаганнях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.