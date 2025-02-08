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35 украинских защитников выступят на первых зимних «Играх Непокоренных» в Ванкувере

22:30, 8 февраля 2025
550 спортсменов из 25 стран будут соревноваться на зимних «Играх Непокоренных» в Ванкувере.
35 украинских защитников выступят на первых зимних «Играх Непокоренных» в Ванкувере
Фото: mod.gov.ua
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С 8 по 16 февраля 2025 года в канадских городах Ванкувер и Уистлер состоятся первые зимние «Игры Непокоренных», международные соревнования для раненых военных и ветеранов. В этом году участие в турнире примут 550 спортсменов из 25 стран, среди которых 35 украинских защитников. Об этом сообщили в Минобороны.

Впервые в истории зимних Игр участники будут соревноваться в таких видах спорта, как горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон, а также в керлинге на колесных креслах.

«Нынешние соревнования откроют еще больше возможностей продемонстрировать миру несокрушимость украинских защитников. Их воле к победе на поле боя не было равных, их воля к спортивным победам захватывает и вдохновляет. На предыдущем турнире мы, напомню, завоевали 34 медали, что стало рекордом для украинской сборной. Гордимся каждым участником и болеем за наших героев», - выразил поддержку заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В состав сборной Украины в этом году войдет на десять защитников больше, чем в прошлый раз, поскольку международный Фонд Игр Непокоренных увеличил украинскую квоту. Подготовка к Играм длилась шесть месяцев, а 31 января команда отправилась в Канаду для заключительного тренировочного сбора.

«Игры Непокоренных» были основаны принцем Гарри в 2014 году, и с 2017 года украинцы регулярно участвуют в этих престижных соревнованиях.

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военные Минобороны

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