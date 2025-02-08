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Очільник Національної єдності Олексій Чернишов окреслив, як будуть долати дефіцит робочої сили

20:43, 8 лютого 2025
За межами країни знаходяться понад 6 млн вимушених українських мігрантів, разом з діаспорою та трудовими мігрантами – це понад 20 млн.
Очільник Національної єдності Олексій Чернишов окреслив, як будуть долати дефіцит робочої сили
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Як розповів віцепрем'єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, до повномасштабного вторгнення розмір ВВП України становив близько $200 млрд. Державні видатки (зведений бюджет, пенсійний фонд) були на рівні $80 млрд. Однак, під час війни та в процесі відбудови потреби значно більші, понад $110 млрд на рік (через зростання військових та соціальних видатків та потреб відбудови).

Відтак, щоб балансувати такі видатки, щоб вижити та відбудуватись Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього, за оцінками експертів Центру економічного відновлення, економіка України має зростати мінімум на 7% щороку.

«При поточному рівні продуктивності Україні не вистачатиме до 4,5 млн працівників. До 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 млн працівників: старіння населення, недостатня кількість молоді, не всі українці повернуться, частина сімей возз'єднається за кордоном. Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття», - пояснив Чернишов.

Таким чином, для скорочення дефіциту робочої сили є два шляхи – підвищення продуктивності праці та максимальне залучення працюючих.

Щодо залучення працівників, Чернишов вказує на три можливості:

  • Збереження та розвиток внутрішнього людського капіталу. Для цього потрібна реформа освіти, масове перенавчання, економічна інклюзія, розвиток жіночого підприємництва, високі стандарти охорони здоров’я, повернення ветеранів до економічної активності, інтеграція людей з інвалідністю та ВПО на ринок праці тощо.
  • Те над чим працює команда Міністерства – повернення та залучення українців з-за кордону. Величезний ресурс. За межами країни знаходяться понад 6 млн вимушених українських мігрантів, разом з діаспорою та трудовими мігрантами – це понад 20 млн.
  • Залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили (питання, яке потребує комплексного діалогу в країні).

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Україна Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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